GNW-Adhoc: Rackspace Technology erhält Zertifizierung für AWS Service Delivery für Amazon EKS

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen von End- to-End-Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es die Zertifizierung für Amazon Web Service (AWS) Service Delivery für Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) in Anerkennung der Tatsache erhalten hat, dass Rackspace Technology Best Practices anwendet und nachweislich erfolgreich AWS-Services für Endkunden bereitstellt. Das Erreichen der Zertifizierung für AWS Service Delivery zeichnet Rackspace Technology als Mitglied des AWS Partner Network (APN) aus, das spezialisierte, nachgewiesene technische Kompetenz und nachweisliche Kundenerfolge bei der Bereitstellung von EKS bietet. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen APN- Partner über umfassende AWS-Erfahrung verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen können. ?Rackspace Technology ist stolz darauf, die Zertifizierung für AWS Service Delivery zu erhalten", sagte D. K. Sinha, President, Public Cloud, bei Rackspace Technology. ?Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen beim Erreichen ihrer technologischen Ziele zu unterstützen, indem es die Flexibilität, den Umfang der Services und das Innovationstempo nutzt, das AWS bietet." AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Unternehmen aller Größen, vom Start-up bis hin zum internationalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Service Delivery Program (https://aws.amazon.com/partners/service- delivery/) ins Leben gerufen, um Kunden dabei zu helfen, APN-Beratungspartner mit umfassender Erfahrung in der Bereitstellung bestimmter AWS-Services zu identifizieren. Unabhängig davon, ob Kunden gerade erst mit der Containerisierung beginnen oder

bereits Workloads auf AWS verwalten, Onica by Rackspace Technology(TM) bietet einen

Container Accelerator-Service (https://www.rackspace.com/lp/aws-service- validation-eks), der ihnen helfen soll, innerhalb von 6 Wochen mit Amazon EKS eine gut konzipierte, produktionsbereite und sichere containerisierte Plattform zu schaffen. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=YojLPl00c7ZVwgzP53ycMKY_hdGMYtUISAFk plxTVwLub4N26oo5fI1ygq45KQ2r5meRM0o5PZsxY02QxB4I5pXmK8uUHlmRJlxPoz19Ju0=)? ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.