ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 64 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen für 2022 und einem Ausblick auf 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Zielvorgaben des Software-Entwicklers für 2023 nannte Analyst Knut Woller solide. Von 2024 an dürfte sich das Wachstum beschleunigen und auch die Profitabilität besser werden, so der Experte in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings liege die Markterwartung für die Profitabilität bereits am oberen Ende der von Nemtschek genannten Prognosespanne, was leicht negativ aufgenommen werden könnte./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 09:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

