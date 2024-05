Österreichs Raiffeisen Bank mit kleinem Gewinnplus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat im ersten Quartal den Gewinn leicht gesteigert.

Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 664 Millionen Euro nach 657 Millionen Euro, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Die in vielen Ländern Osteuropas sowie in Russland und der Ukraine tätige Bank liegt damit über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Nettogewinn von 571 Millionen Euro gerechnet hatten.

Während sich der Zinsüberschuss dank höherer Zinserträge in Mittel- und Südosteuropa auf 1,5 (1,4) Milliarden Euro erhöhte, sank der Provisionsüberschuss auf 669 (966) Millionen Euro. Den stärksten Rückgang habe Russland verzeichnet mit 287 Millionen Euro, während die restlichen Länder eine stabile Entwicklung gezeigt hätten.

Neuigkeiten zum Russland-Geschäft gab es keine. Die Bank arbeite weiterhin an einer potenziellen Transaktion, einem Verkauf oder einer Abspaltung des Russland-Geschäfts. Auch zum geplanten milliardenschweren Kauf von Aktien des Baukonzerns Strabag gab es keine neuen Informationen. Der Erwerb unterliege weiterhin einer sorgfältigen Compliance-Risikobewertung, erklärte das Institut.

