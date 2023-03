ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Studiendaten zum Medikament Dupixent auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Peter Welford nannte die Ergebnisse der Studie in einer ersten Reaktion "beeindruckend positiv". In Relation zu den Erwartungen sei die Effizienz des Mittels womöglich der "Best Case". Der Experte veranschlagte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für das Mittel einen Gesamtumsatz von 20 Milliarden Euro im Jahr 2031./bek/gl

