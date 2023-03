DAX: Auf Richtungssuche

Nach der erneuten Zinsanhebung in den USA gehen es Investoren hierzulande ruhiger an, der Deutsche Aktienindex DAX ist intraday offenbar auf der Suche nach einer Richtung. In den USA gab es nach dem Zinsentscheid dagegen deutliche Verluste, gleiches Schicksal könnte auch dem heimischen Leitbarometer zu Beginn des US-Handels drohen.

Die US-Notenbank FED hatte den Schlüsselsatz für die Zinsen wie erwartet um einen Viertel-Prozentpunkt auf eine Spanne von nun 4,75 bis 5,00 Prozent erhöht. Einige Investoren hatten wegen des jüngsten Bankenbebens auf eine Zinspause gehofft und wurden enttäuscht. Im Raum steht sogar eine weitere Erhöhung um den gleichen Betrag.

Ein Blick auf den DAX zeigt das Barometer mit erhöhter Volatilität, allerdings ist zur Stunde keine konsistente Bewegung zu erkennen, das Barometer tendiert nahe seines Eröffnungskurses. Solange das Niveau um 15.150 Punkte verteidigt werden kann, sind weitere Anstiegschancen an 15.435 und darüber 15.542 Punkte gegeben.

Nur ein Kursrutsch unter 15.055 Punkte dürfte die zu Dienstag gerissene Kurslücke schließen, ein solches Szenario wäre mit einem Abschlag auf 14.980 Punkte verbunden.

An der Datenfront sind nur noch wenige Nachrichten zu vermelden, um 15:00 Uhr frische Daten zu Neubauverkäufen aus Februar (annualisiert) der US-Amerikaner, nur eine halbe Stunde später geht es mit dem wöchentlichen DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht weiter. Letzte planmäßige Nachricht steht um 16:00 Uhr mit dem europaweiten Verbrauchervertrauen aus März (vorläufig) auf der Agenda.