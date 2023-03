Original-Research: Haemato AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG Unternehmen: Haemato AG ISIN: DE000A289VV1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.03.2023 Kursziel: EUR33 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 9 September 2019 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 35,00 auf EUR 33,00. Zusammenfassung: Wir aktualisieren unsere Prognosen, um den Änderungen des deutschen Arzneimittelpreis- und Erstattungsgesetzes Rechnung zu tragen, das einen generellen Zwangsabschlag aller Wir aktualisieren unsere Prognosen, um den Änderungen des deutschen Arzneimittelpreis- und Erstattungsgesetzes Rechnung zu tragen, die einen allgemeinen verpflichtenden Preisabschlag aller pharmazeutischen Unternehmen gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen, den sogenannten 'Herstellerabschlag', vorschreiben. Zum 1. Januar hat der Gesetzgeber diesen Abschlag von 7% auf 12% für das Jahr 2023 erhöht. Die von Haemato in den letzten Quartalen durchgeführten Portfolio- und Betriebsoptimierungen werden dazu beitragen, einen Teil der Auswirkungen auf das Specialty Pharma-Geschäft zu kompensieren, aber wir erwarten nun für 2023 Umsatz und EBIT auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2022. Der obligatorische Abschlag wird 2024 wieder auf 7% zurückgehen. Außerdem haben wir den risikolosen Zinssatz in unserem DCF-Modell auf 2,4% erhöht (zuvor: 1,4%), um die Entwicklung der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe zu berücksichtigen. Wir senken unser Kursziel auf EUR33 (vorher: EUR35) und stufen Haemato weiterhin mit Kaufen ein. First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 35.00 to EUR 33.00. Abstract: We are updating our forecasts to account for the changes to Germany's drug pricing and reimbursement laws, which require a general mandatory price markdown from all pharmaceutical companies to the statutory health insurances, known as the 'mandatory discount'. As of 1 January, the regulator has increased this discount from 7% to 12% for the year 2023. Portfolio and operational optimisation undertaken by Haemato over the past quarters will help offset some of the impact to its Specialty Pharma business, but we now expect 2023 revenue and EBIT at similar levels to 2022. The mandatory discount is set to revert to 7% in 2024. We have also upped the risk free rate in our DCF to 2.4% (old: 1.4%) to track the developments of the German 10y Bund. Our price target moves to EUR33 (old: EUR35), and we remain Buy-rated on Haemato. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26615.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °