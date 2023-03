Verkehrsminister besiegeln Pläne für Deutschlandticket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Das 49-Euro-Ticket im gesamten deutschen Nahverkehr soll endgültig eingeführt werden.

"Wir haben letzte Hürden beim Deutschlandticket genommen", kündigte NRW-Minister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Verkehrsminister-Konferenz am Donnerstag in Aachen an. Das Ticket komme nun wie angekündigt im Mai, der Verkauf beginne am 03. April. Es werde den Nahverkehr "revolutionieren und ihn günstig und einfach machen". Bund und Länder teilten sich die Kosten, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Das Ticket sei die bislang größte Reform im öffentlichen Nahverkehr, sagte Susanne Henckel, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium.

Das Deutschlandticket soll Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus dem Sommer werden, das über 50 Millionen mal verkauft wurde. Es galt in den Monaten Juni bis August und man konnte mit Bus und Bahn für monatlich neun Euro im Nahverkehr bundesweit unterwegs sein. Dieses Prinzip soll auch für das neue Deutschlandticket für jetzt 49 Euro gelten.

