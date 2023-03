DAX: Index weiter unter 15.000 Punkten

Genauso wie die abgelaufene Woche zu Ende gegangen ist, zeichnet sich auch diesmal ein ziemlich roter Tag auf der DAX-Anzeigetafel ab, das Barometer verweilt weiter unter der Marke von 15.000 Punkten. Etwas Gutes hat der heutige Ausverkauf allerdings, die zu Dienstag gerissene Kurslücke wurde vollständig und ohne Abzüge geschlossen.

Sollte sich der DAX nun im Bereich von 14.818 Punkten und damit einer mehrjährigen Unterstützungszone stabilisieren, wäre durchaus in den kommenden Tagen ein Aufschwung in Richtung 15.435 und darüber 15.542 Punkte noch möglich.

Bleibt dagegen die Kursschwäche in dieser Form erhalten und der DAX fällt unter 14.750 Punkte zurück, würden sich die Anzeichen für einen baldigen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 14.410 Punkten immer weiter verdichten.

So oder so bleibt die Volatilität an den Märkten weiter hoch, was es derzeit etwas schwierig macht, konsistente und vor allem nachhaltige Signale zu erhaschen. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt heute noch um 21:30 Uhr mit dem wöchentlichen Commitments of Trades (COT) Report.