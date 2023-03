Halb so schlimm? Bankenbeben & seine Folgen | Börse Stuttgart | Invest | Inflation | EZB | Fed

â–ș Darum geht's im Video: Die Zinserhöhungen der Notenbanken bleiben nicht ohne Folgen und spielen bei den jĂŒngsten Pleiten zweiter US-Banken durchaus eine Rolle. MĂŒssen wir Angst haben vor einer Finanzkrise 2.0? Wie wirkt sich die Bankenkrise auf den Kurs von Fed und EZB aus? FĂ€llt die erwartete Zinserhöhung in den USA aus? EinschĂ€tzungen von Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank am Rande der Finanzmesse Invest.



Timestamps:

00:00 â–ș Einleitung

00:53 â–ș Einfluss auf den Markt

02:06 â–ș Einfluss auf die Fed

03:16 â–ș Einfluss auf die EZB

04:31 â–ș Was hĂ€lt die Inflation in Europa so hoch?

05:30 â–ș Wirtschaft in Deutschland aktuell



