Besser als ein Kauf der Deutschen Bank & Co

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C - WKN: A113FE - ISIN: IE00BM67HL84 - Kurs: 20,305 € (L&S)

In den vergangenen Handelstagen wurden die Märkte wieder einmal kräftig durchgeschüttelt. Wir alle wissen, warum. Es geht erneut das Gespenst einer Finanzkrise um. Jüngstes und bekanntestes Opfer dieser war die Credit Suisse. Glücklicherweise blieb es über das Wochenende im Sektor ruhig und so können sich die Banken im frühen Montagshandel etwas erholen.

Das Interesse ist groß!

Die Entwicklung der letzten Tage sorgte für ein großes Handelsaufkommen in Bank-Aktien. Auch heute führt die Deutsche-Bank-Aktie die Liste der meistgehandelten Werte auf Tradegate mit bereits mehr als 2.300 Transaktionen und das noch nicht einmal 30 Minuten nach Handelsstart an. Die Aktie selbst kann spürbar zulegen und notiert knapp 5 % im Plus.

Ob es jedoch eine schlaue Idee ist, unter den aktuellen Rahmenbedingungen auf Einzelwerte zu setzen, ist fraglich. Eine bekannte Börsenweisheit lautet, das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Damit entsteht in der Regel ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil. Eine Möglichkeit dies zu tun, ergibt sich im hier vorgestellten MSCI-World-Financials-ETF.

Aber nicht nur aus dieser Perspektive heraus ist der ETF interessant. Durch den Kurssturz der letzten Tage erreichte der ETF den mittelfristig zentralen Unterstützungsbereich. Hier konnte sich der Kurs schon in der letzten Woche stabilisieren. Eine vollständige Bodenbildung ist aber noch nicht gelungen, dafür müsste im Minimum der Preisbereich bis hin zu ca. 21 EUR nachhaltig überwunden werden. Darunter ist noch etwas Vorsicht geboten und weitere Abgaben auch in Richtung 19,50 EUR wären möglich.

Entscheidend für die mittelfristige Bewertung ist jedoch die Frage, ob es unterhalb von 19,50 EUR einen bärischen Ausbruch, anschließenden Pullback und dann neue Tiefs gibt. Diese drei Bedingungen müssten erfüllt werden, um einen echten Bärenmarkt zu starten und damit die Range der letzten Monate nachhaltig nach unten zu verlassen. Solange dieses Kursmuster nicht vollständig ausgebildet wird, haben die Bullen mittelfristig und langfristig Chancen.

Fazit: Wer in der aktuellen Bankenkrise ins Risiko gehen möchte, sollte den Kauf eines Branchen-ETFs in Erwägung ziehen. Mit einem solchen wird das Risiko auf einen Schlag auf mehrere Schultern verteilt. Zudem holt man sich im hier vorgestellten ETF die Chance eines mittelfristigen Supports ins Depot. Es ist und bleibt aber eine Spekulation mit nicht unerheblichen Risiken.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)