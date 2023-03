Kurskorrektur voraus: US-Börsen überbewertet? | Börse Stuttgart | Nasdaq | Dow | VDAX | Gold

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Nach dem Bankenbeben und turbulenten Handelstagen verläuft der Start in die neue Woche in ruhigen Bahnen. Möglicherweise nur eine kleine Verschnaufpause? Denn die Analysten der BNP sehen Rückschlagpotential von bis zu 20 Prozent. Ob die Derivate-Anleger diese Einschätzung teilen, wer vom Anstieg der Volatilität profitiert und welche Rolle Gold bei den Anlegern aktuell spielt - hier die Einschätzungen von Kemal Bagci, BNP Paribas.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:28 ► Die Ruhe vor dem Sturm - Was meinen die Analysten?

02:20 ► VDAX-NEW - Was sich dahinter verbirgt

04:53 ► Volatilität und deren Einfluss auf Optionsscheine

06:48 ► Ist jetzt der sichere Hafen Gold wieder gefragt?

09:05 ► Künstliche Intelligenz - welche Aktien stehen im Fokus?

11:50 ► Most Actives

12:53 ► Fazit



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/