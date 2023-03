DAX® - Stabilisierung gewinnt an Konturen

Der DAX® ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Dabei konnte sich das Aktienbarometer wieder oberhalb der 15.000er-Marke etablieren, was wiederum zwei ganz wesentliche Implikationen nach sich zieht. Zum einen die naheliegende, dass damit die Kernhaltezone bei 15.000/14.800 Punkten letztlich verteidigt werden konnte. Zum anderen wird das Freitagstief (14.810 Punkten) von zwei höheren Tiefpunkte umschlossen. D. h. es entsteht ein sog. „swing low“ – ein Phänomen, welches häufig zumindest kurzfristige Trendwenden nach sich zieht. Apropos Trendwende: Das Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte), die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.273 Punkten) sowie das jüngste Bewegungshoch (15.298 Punkte) spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Schließlich würde ein Sprung über die angeführten Hürden für den Abschluss einer unteren Umkehr sorgen, zumal dann auch der Durchschnitt der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.257 Punkten) zurückerobert wäre. Gelingt der Befreiungsschlag, dann ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 800 Punkten. Auf der Unterseite gilt es dagegen weiterhin, die o. g. Schlüsselmarken zu verteidigen, welche mittlerweile durch das beschriebene „swing low“ noch zusätzlich untermauert werden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

