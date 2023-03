EQS-News: audius SE: Umplatzierung erhöht Streubesitz der audius-Aktien

EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Sonstiges

audius SE: Umplatzierung erhöht Streubesitz der audius-Aktien



28.03.2023 / 15:08 CET/CEST

Weinstadt, 28.03.2023. Um dem allgemeinen Wunsch vieler Investoren nach einer Verbreiterung des Streubesitzes zu entsprechen, hat der Mehrheitsaktionär audius AG wie schon 2021 Aktien umplatziert.



Die audius SE gibt bekannt, dass sich ihr Streubesitz damit um weitere rund 3% erhöht.



Im Rahmen der Kapitalmarkt-Agenda des Unternehmens wird mit diesem Schritt dem weiter steigenden Interesse an der audius Aktie Rechnung getragen. Mit dem Ziel die Handelsliquidität zu erhöhen, soll die Attraktivität der Aktie weiter gefördert werden.





Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine Informationstechnologie-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von mehreren hunderttausend IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die mehr als 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de



