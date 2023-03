EQS-News: Viscom AG: Höchstwerte beim Auftragseingang und Umsatz; Profitabilität durch Lieferengpässe belastet; weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet

EQS-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Viscom AG: Höchstwerte beim Auftragseingang und Umsatz; Profitabilität durch Lieferengpässe belastet; weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet



28.03.2023

Auftragseingang: 111.065 T€ (Vj.: 89.791 T€, +23,7 %)

Umsatz: 105.518 T€ (Vj.: 79.792 T€, +32,2 %)

EBIT: 8.186 T€ (Vj.: 4.197 T€, +95,0 %)

EBIT-Marge: 7,8 % (Vj.: 5,3 %)

Dividendenvorschlag: 0,30 € je gewinnberechtigter Aktie

Hannover, 28. März 2023 – Die Viscom AG (ISIN DE0007846867), europäischer Marktführer für automatische optische und röntgentechnische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, konnte erstmalig in der Unternehmensgeschichte sowohl den Auftragseingang als auch den Umsatz über der 100-Millionen-Euro-Marke platzieren. Störende Einflüsse in den Lieferketten bremsten dennoch im Jahr 2022 die dynamische Geschäftsentwicklung von Viscom und führten zu einem hohen organisatorischen und personellen Mehraufwand in der Beschaffung, aber auch in der Projektabwicklung. Dank der weltweit starken Nachfrage nach Inspektionslösungen des niedersächsischen Maschinenbauers konnte die Viscom AG im vergangenen Geschäftsjahr Aufträge in Höhe von 111.065 T€ verbuchen. Der Auftragseingang wurde damit um 23,7 % zum Vorjahr (Vj.: 89.791 T€) gesteigert und weicht um rund 8 % im Mittel von der im Oktober 2022 angepassten Jahresprognose (100 bis 105 Mio. €) für das Geschäftsjahr 2022 ab. Die Viscom AG realisierte Umsatzerlöse in Höhe von 105.518 T€ im Jahr 2022 und lag damit um 32,2 % über dem Vorjahreswert (Vj.: 79.792 T€). Der Konzern-Umsatz liegt damit im Mittelwert um rund 8 % über dem Prognose-Korridor für das Jahr 2022 (95 bis 100 Mio. €). Die Überschreitung begründet sich durch einen positiven Effekt des unterjährigen Bestandsaufbaus und der Bevorratung sowie dem Erfolg der eigens bei Viscom durchgeführten Beschaffungsinitiative, die zu Verbesserungen im Lieferantenmanagement geführt hat. Die allgemeine Erholung der Lieferketten im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres trugen ebenfalls zu einem starken Jahresendgeschäft bei.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) liegt mit 8.186 T€ um 95,0 % über dem korrespondierenden Vorjahreswert (Vj.: 4.197 T€) und somit leicht über der am 20. Oktober 2022 angepassten Prognose von 4,7 bis 8,0 Mio. €. Die EBIT-Marge beträgt 7,8 % (Vj.: 5,3 %) und liegt innerhalb des prognostizierten Korridors (5 bis 8 %). Das EBIT wurde durch die gestiegenen Material- und Rohstoffpreise sowie durch den deutlichen Anstieg der Personalkosten belastet. Viscom startet eine Effizienzinitiative, um der weiteren Zunahme der Kosten entgegenzuwirken.

Ein Auftragsbestand in Höhe von 34.484 T€ zum Jahresende (Vj.: 28.937 T€) und die spürbaren positiven Signale aus den Wachstumsbranchen Batterie und Elektromobilität stimmen das Management der Viscom AG zuversichtlich, dass das Geschäftsjahr 2023 ein weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum mit sich bringt. Mit einer zunehmenden Verbesserung der Lieferkettensituation im Jahr 2023 erwartet Viscom auch weitere Effizienzsteigerungen. Die Softwarekompetenz und die hohe Entwicklungsqualität am Standort Hannover, die kompromisslose Fehlererkennung der Viscom-Inspektionssysteme sowie der erstklassige Viscom-Service weltweit lassen ein erfolgreiches Jahr 2023 für die Viscom AG erwarten. Für das Geschäftsjahr 2023 geht das Management der Viscom AG daher von einem Auftragseingang und einem Zielumsatz von 110 bis 120 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 5 und 10 % aus. Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 5,5 bis 12,0 Mio. €.

An der positiven Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Viscom AG wieder partizipieren. Aufsichtsrat und Vorstand der Viscom AG werden der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 eine Dividende in Höhe von 0,30 € je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Viscom-Unternehmenskultur. Die Viscom AG veröffentlicht erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht, um ihre Stakeholder über alle Aktivitäten der Viscom AG in den Bereichen Umwelt, Soziales sowie guter Unternehmensführung zu berichten. Der Nachhaltigkeitsbericht ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2022 der Viscom AG und zudem auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Profil/Nachhaltigkeit zum Download zu finden.

Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2022 der Viscom AG steht ab heute auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung.

KONZERN-KENNZAHLEN

2022 2021 Umsatzerlöse T€ 105.518 79.792 EBIT T€ 8.186 4.197 EBIT-Marge % 7,8 5,3 Periodenergebnis T€ 5.369 2.587 Bilanzsumme T€ 115.998 98.693 Eigenkapitalquote % 52,0 57,3 CF aus betrieblicher Tätigkeit T€ -1.687 -3.903 CF aus Investitionstätigkeit T€ -5.022 -3.339 CF aus Finanzierungstätigkeit T€ -5.162 -3.363 Finanzmittelbestand Ende der Periode T€ -17.927 -6.096 Ergebnis je Aktie € 0,60 0,29 Mitarbeiter zum Jahresende 571 468



SEGMENTINFORMATIONEN

2022 2021 EUROPA Umsatzerlöse T€ 54.923 50.852 EBIT T€ 4.146 2.589 EBIT-Marge % 7,5 5,1 AMERIKA Umsatzerlöse T€ 18.620 10.202 EBIT T€ 1.963 193 EBIT-Marge % 10,5 1,9 ASIEN Umsatzerlöse T€ 31.975 18.738 EBIT T€ 2.608 1.118 EBIT-Marge % 8,2 6,0 Konsolidierungseffekte EBIT T€ -531 297

