IRW-News: Elektros, Inc.: Elektros lanciert neue Technologiemarke für saubere Energie: Elektros Energy

IRW-PRESS: Elektros, Inc.: Elektros lanciert neue Technologiemarke für saubere Energie: Elektros Energy

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 28. März 2023 / Elektros (OTC PINK: ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, gibt die Einführung von Elektros Energy, einer neuen Technologiemarke für saubere Energie, bekannt.

Die Marke Elektros Energy wird dem Schwerpunkt des Unternehmens auf Bereiche wie Lithiumabbau, das Aufladen von Elektrofahrzeugen, Solarenergie und innovative Lösungen zur Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft besser Rechnung tragen.

Der Abbau von Lithium ist ein entscheidender Bestandteil der sauberen Energiewirtschaft, da Lithium für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge und die Speicherung erneuerbarer Energien essentiell ist. Elektros Energy ist einer verantwortungsvollen Auffindung von Lithium verpflichtet und stellt damit sicher, dass dessen Abbau auf umweltfreundliche und sozial verträgliche Weise erfolgt.

Elektros hat vor kurzem mitgeteilt, dass bereits Gespräche über eine mögliche Beteiligung oder eine Erschließungsvereinbarung für ein neues Lithiumbergbauprojekt im afrikanischen Sierra Leone stattfinden.

Das Aufladen von Elektrofahrzeugen ist ein weiterer Geschäftsschwerpunkt von Elektros Energy, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Steigen begriffen ist. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung von schnellen, zuverlässigen und leicht zugänglichen Ladelösungen für die Nutzer von Elektrofahrzeugen, um ihnen den Einstieg in dieses nachhaltige Verkehrsmittel zu erleichtern.

Die zum Patent angemeldete Multi-Port-Ladevorrichtung des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, mehrere Ladefunktionen in Elektrofahrzeugen zu verwenden. Wir planen, diese nicht nur in unsere eigenen Entwürfe einzubauen, sondern sie über Lizenzvereinbarungen auch verstärkt an große Elektrofahrzeughersteller zu vermarkten.

LEITPRINZIP

Wir von Elektros sehen es als unseren Auftrag, die Cleantech-Branche durch die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Lösungen, die Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen den Übergang zu einer grüneren Zukunft ermöglichen, zu revolutionieren. Wir glauben, dass wir durch die Nutzung der Kraft der Technologie eine sauberere, gesündere und nachhaltigere Welt für kommende Generationen erschaffen können.

Wir sind bestrebt, die neuesten Fortschritte in Wissenschaft und Technik zu nutzen, um modernste Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den höchsten Anforderungen an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit genügen. Wir setzen uns dafür ein, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, indem wir in unseren Betrieben und in der Lieferkette nachhaltige Praktiken anwenden und gleichzeitig die sozialen Auswirkungen durch unsere Partnerschaften und Initiativen zur Förderung des Engagements in den Kommunen maximieren.

Wir von Elektros glauben, dass saubere Technologien der Schlüssel zu einer besseren Zukunft sind, und wir setzen uns dafür ein, dass diese Zukunft auch Wirklichkeit wird. Wir loten ständig die Grenzen des Machbaren aus und sind bestrebt, die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden, unsere Interessengruppen und unseren Planeten zu erzielen.

Weitere Informationen über Elektros Energy erhalten Sie unter www.elektrosenergy.com.

Über Elektros, Inc.

Elektros, Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung von innovativen Lösungen für saubere Energie verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, mit seiner Arbeit in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Lithiumabbau, Aufladen von Elektrofahrzeugen und Solarenergie den weltweiten Übergang zu einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft zu fördern. Mit seinem Engagement für verantwortungsvolle Beschaffung und Nachhaltigkeit arbeitet Elektros daran, eine umweltfreundlichere und sozialbewusstere Welt zu schaffen. Mit seinem Fokus auf Spitzentechnologien und einem Team von erfahrenen Fachleuten ist Elektros in der Lage, die Branche für saubere Energie maßgeblich zu beeinflussen und den positiven Wandel für kommende Generationen mitzutragen. www.elektrosenergy.com

Twitter: https://twitter.com/elektrosenergy

Facebook: https://www.facebook.com/Elektrosmotors/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter können, würden, werden, erwarten, schätzen, können, glauben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

KONTAKT:

Elektros, Inc.

E-Mail: info@elektrosmotors.com

QUELLE: Elektros, Inc.

