DAX: Kraftvoller Anstieg

Kurz vor Beginn der US-Börsen präsentiert sich der deutsche Leitindex DAX in einem kraftvollen Aufschwung und kratzt intraday an der Marke von 15.290 Punkten. Sicherlich dürfte auch der zum sechsten Mal in Folge angestiegene GfK-Konsumklimaindex den Anstieg des Leitbarometers begünstigt haben.

Für den Monat April prognostizieren die GfK-Marktforscher auf Basis ihrer neuen Umfrage einen Anstieg des Konsumbarometers um 1,1 Punkte auf nunmehr minus 29,5 Punkte. Laut Experten ist dies in erster Linie auf die positive Entwicklung der Einkommensaussichten zurückzuführen, aber auch die stark zurückgegangenen Energiepreise begünstigten die Prognose. Problematisch für die Kaufkraft bleibt aber die weiterhin hohe Inflation. Dies verhindere eine nachhaltige Erholung der Binnennachfrage.

Damit steigt nun unmittelbar die Wahrscheinlichkeit eines Folgeanstiegs an 15.435 und darüber 15.542 Punkte für das heimische Leitbarometer. Der weitere Verlauf müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Auf der Unterseite fungiert weiterhin der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 15.144 Punkten als wichtige Stütze, erst darunter wird ein Rücklauf auf 15.000 und vielleicht sogar noch 14.818 Punkten erwartet.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu schwebenden US-Hausverkäufen aus Februar auf der Agenda, zeitgleich veröffentlicht China seinen Index der Frühindikatoren per Februar. Letzte planmäßige Nachricht folgt nur eine halbe Stunde später mit den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen.