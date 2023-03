Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.03.2023 Kursziel: 18,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Vorläufige Zahlen bestätigen starke Performance in 2022 - Guidance 2023 dürfte von geopolitischer Lage beeinflusst sein SMT Scharf hat vergangene Woche vorläufige Finanzkennzahlen für das letzte GJ veröffentlicht, die das äußerst erfolgreiche Jahr 2022 besiegeln, unsere Umsatz- und Ergebniserwartung jedoch leicht verfehlen. Zweistellige Umsatzsteigerung im anspruchsvollen Marktumfeld: Mit 93,7 Mio. Euro steigerte SMT Scharf den Konzernumsatz im letzten Jahr deutlich (9,1% yoy) und erfüllt die Guidance von "mehr als 92 Mio. Euro". Wir hatten einen noch stärkeren Jahresendspurt prognostiziert (96,2 Mio. Euro). Die starke operative Performance dürfte vor allem auf die größten Absatzmärkte SMTs China und Russland zurückzuführen sein. So konnte das Unternehmen die Auslieferungen der neuen Maschinengeneration für den chinesischen Bergbau (China-III) weiter steigern und die bereits hohe Vorjahresbasis des Segments weiter ausbauen (MONe: 54,2 Mio. Euro; +8,6% yoy). Weiterhin dürfte das margenstarke Ersatzteilgeschäft nach einem wachstumsstarken 2021 (+34,8% yoy) ebenfalls gewachsen sein (MONe: 29,2 Mio. Euro; +2,1% yoy). Dies hatte vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 eine Sonderkonjunktur erfahren, da russische Kunden aufgrund des absehbaren Embargos Bestellungen im Voraus tätigten. Auch in der zweiten Jahreshälfte konnten nach Inkraft-treten der Sanktionen im Juli noch in hohem Maße Lieferungen an die Kunden mit voriger Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle getätigt werden. Profitabilität von Sondereffekt beflügelt: Mit einem operativen Ergebnis von 14,3 Mio. Euro erzielt das Unternehmen eine EBIT-Marge von 15,3% und erreicht das selbstgesteckte Ziel von "mehr als 14,0 Mio. Euro", was leicht unter unserer Erwartung liegt (14,8 Mio. Euro). Dies ist jedoch durch einen Sondereffekt von 4,3 Mio. Euro begünstigt, der in der Rückstellungsauflösung im Zusammenhang mit der China-III-Maschinengeneration steht. Die bereinigte EBIT-Marge beträgt 10,8% (-2,3 PP yoy) und reflektiert u.E. die erhöhten Materialkosten, die in der fortwährenden Bauteileknappheit begründet sind. Marktumfeld 2023 u.E. weiterhin anspruchsvoll: Nach den erfolgreichen letzten beiden Jahren gehen wir von einer zunächst rückläufigen operativen Performance in 2023 aus. Das Neuanlagengeschäft dürfte aufgrund der, durch die neue Maschinengeneration bedingte, Sonderkonjunktur des Vorjahres unter der Marke von 50,0 Mio. Euro liegen. Außerdem kehren u.E. die Ersatzteilbestellungen aus Russland in 2023 auf ein deutlich niedrigeres Niveau zurück. Das jüngst verabschiedete zehnte EU-Sanktionspaket ggü. Russland bekräftigt unsere Einschätzung diesbezüglich. Zudem ist auch SMT Scharf von Kostensteigerungen bei der Materialbeschaffung sowie höheren Personal und Betriebskosten betroffen. Demnach dürfte die Guidance u.E. auf einen leichten Umsatzrückgang und temporäre Profitabilitätseinbußen hindeuten, sodass wir mit den aktuellen Prognosen weiterhin gut positioniert sind. Fazit: Nach dem erfolgreichen GJ 2022 wird SMT Scharf im laufenden Jahr temporäre Umsatz- und Profitabilitätseinbußen hinnehmen müssen. Der Investment Case bleibt jedoch intakt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 