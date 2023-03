EQS-News: BIKE24 im Geschäftsjahr 2022 weiter gewachsen – lokalisierte internationale Märkte und Komplettradverkäufe sind Erfolgsgaranten

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

BIKE24 im Geschäftsjahr 2022 weiter gewachsen – lokalisierte internationale Märkte und Komplettradverkäufe sind Erfolgsgaranten



30.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BIKE24 im Geschäftsjahr 2022 weiter gewachsen – lokalisierte internationale Märkte und Komplettradverkäufe sind Erfolgsgaranten Konzernumsatz wächst um 4,5 Prozent auf EUR 261,5 Mio. (2021: EUR 250,2 Mio.), bereinigte EBITDA-Marge erreicht 3,7 Prozent

Lokalisierte Märkte Spanien, Frankreich und Italien verzeichnen überdurchschnittliches Umsatzplus von mehr als 160 Prozent

Starke Entwicklung bei Komplettradverkäufen mit einem Plus von knapp 40 Prozent

Anzahl aktiver Kundinnen und Kunden um mehr als 16 Prozent auf 954 Tsd. (2021: 821 Tsd.) gewachsen

Prognose für 2023: Umsatzplus von 0 bis 10 Prozent und positive bereinigte EBITDA-Marge von 0 bis 3,5 Prozent trotz anhaltender unsicherer Wirtschaftslage Dresden, 30. März 2023. Für BIKE24 zahlt sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die konsequente Umsetzung der Internationalisierungsstrategie aus. Die E-Commerce-Plattform rund ums Fahrrad, die zu den europäischen Marktführern gehört, erreichte im Geschäftsjahr 2022 in den drei lokalisierten Märkten Spanien, Frankreich und Italien ein Umsatzwachstum von 163 Prozent. Insgesamt stieg der Konzernumsatz in einem von Herausforderungen geprägten Geschäftsjahr um 4,5 Prozent auf EUR 261,5 Mio. Damit liegt BIKE24 am oberen Ende des angepassten Prognosekorridors. Neben den internationalen Märkten entwickelten sich auch die Komplettradverkäufe sehr positiv und trugen 13 Prozent zum Konzernumsatz bei (2021: 10 Prozent). „Trotz der Konsumzurückhaltung, die vielen Handelsunternehmen – online und offline – im vergangenen Jahr zu schaffen machte, konnten wir ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen. Insbesondere die zweite Jahreshälfte hat uns dabei abermals ein deutliches Plus beschert“, berichtet Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. „Durch den Launch von drei weiteren lokalisierten Onlineshops in der Benelux-Region im Februar dieses Jahres sind wir jetzt noch breiter aufgestellt. Das macht uns unabhängiger von den Entwicklungen auf einzelnen Märkten.“ Nach Spanien, wo BIKE24 seit 2020 mit einem lokalisierten Onlineshop aktiv ist, launchte das Unternehmen zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres entsprechende Shops in Frankreich und Italien. Insgesamt erzielte die E-Commerce-Plattform im Berichtszeitraum in den drei Ländern einen Umsatz von EUR 28,3 Mio. Das ist ein Plus von 163 Prozent. Stärkster Wachstumsmarkt war Frankreich, wo der Umsatz um 279 Prozent auf EUR 12,3 Mio. stieg. Die südeuropäischen Märkte werden seit Ende letzten Jahres sukzessive vom neuen Logistikstandort in Barcelona beliefert. Sehr erfreulich entwickelten sich im Berichtszeitraum auch die Komplettradverkäufe. Die Lieferketten entspannten sich in diesem Segment schneller als erwartet, so dass BIKE24 wieder auf ein gut gefülltes Lager zurückgreifen konnte. Dieser Faktor trug dazu bei, dass das Unternehmen die Verkäufe von klassischen Fahrrädern und E-Bikes um 38 Prozent steigern konnte. Damit legte dieser Bereich um 3 Prozentpunkte auf einen Anteil von 13 Prozent am Gesamtumsatz zu. Den größten Umsatzanteil mit 87 Prozent machte erneut das sogenannte PAC-Segment mit Teilen, Zubehör und Kleidung aus (2021: 90 Prozent). Gesamtergebnis auf stabilem Niveau In einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld stieg der Konzernumsatz von BIKE24 im Geschäftsjahr 2022 um 4,5 Prozent auf EUR 261,5 Mio. (2021: EUR 250,2 Mio.), die ber. EBITDA-Marge lag bei 3,7 Prozent (2021: 12,2 Prozent). Damit erreichte BIKE24 das obere Ende des angepassten Prognosekorridors von -5 bis +5 Prozent Umsatzwachstum. Dabei erwies sich die DACH-Region erneut als größter Absatzmarkt mit 66 Prozent Umsatzanteil oder EUR 171,6 Mio. (2021: EUR 170,2 Mio.). Die internationalen Märkte teilt das Unternehmen in drei Segmente: Die Länder mit lokalisiertem Angebot Spanien, Frankreich und Italien machten 11 Prozent, weitere europäische Märkte 16 Prozent und der Rest der Welt (seit 2021 einschließlich Großbritannien) 7 Prozent des Umsatzes aus. Eine positive Wirkung auf die Umsatzentwicklung hatte auch die deutlich gestiegene Anzahl aktiver Kundinnen und Kunden, die im Berichtszeitraum um 16,2 Prozent auf 954 Tsd. wuchs (2021: 821 Tsd.). Während sich der durchschnittliche Warenkorb um 1,6 Prozent auf EUR 143 (2021: EUR 140) erhöhte, war bei der Orderfrequenz je Kunde mit durchschnittlich 1,9 Bestellungen pro Jahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen (2021: 2,2 Bestellungen p. J.). 70,5 Prozent der Bestellungen stammten dabei von wiederkehrenden Kundinnen und Kunden (2021: 74,8%). „Unsere Kundenbasis ist in den letzten Monaten stark gewachsen, insbesondere durch einen deutlichen Zuwachs von Neukunden in Südeuropa. Dies zeigt, dass wir mit unserem Angebot international eine Lücke füllen“, erklärt Timm Armbrust, CFO bei BIKE24. „Unser neues Logistikzentrum in Barcelona befindet sich im Hochlauf und ermöglicht uns, unsere Kundinnen und Kunden in Südeuropa noch schneller zu beliefern. Mit der Lokalisierung unseres Angebots in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg sprechen wir eine der fahrradaffinsten Zielgruppen Europas an: Wir erwarten auch hier einen deutlichen Wachstumsschub durch die passgenaue Ansprache der Kunden in diesen Märkten.“ Fahrradfahren bleibt im Trend Die positive Entwicklung bei der Nachfrage nach Fahrrädern und zugehörigen Artikeln setzt sich trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage langfristig fort. Megatrends wie die Mobilitätswende, hohe Kraftstoffpreise und der Wunsch nach mehr Bewegung im Alltag treiben weiterhin die Popularität von klassischen Fahrrädern und E-Bikes an. BIKE24 rechnet allerdings – wie auch der Zweirad-Industrie-Verband – erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer Entspannung für die Branche. Für das Geschäftsjahr 2023 geht das Management von BIKE24 von einem Umsatzwachstum zwischen 0 und 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus, begleitet von einer positiven bereinigten EBITDA-Marge von 0 bis 3,5 Prozent. Dabei wird entsprechend des prognostizierten Branchentrends für das zweite Halbjahr eine wesentlich stärkere Entwicklung sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis erwartet. Den vollständigen Geschäftsbericht einschließlich des Konzernabschlusses finden Sie hier: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html#annual Heute um 15:00 Uhr findet der FY 2022 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird ab 13 Uhr verfügbar sein. Es stehen folgende Teilnahmemöglichkeiten zur Verfügung: Webcast: https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD Telefon: Einwahl nach Anmeldung über Link möglich. Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q4 2022 Q4 2021 Delta GJ 2022 GJ 2021 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 37.655 39.697 -5% 171.644 170.229 1% Spanien (Lokalisiert) 3.080 1.642 88% 9.060 4.677 94% Italien (Lokalisiert) 2.446 586 317% 7.005 2.858 145% Frankreich (Lokalisiert) 4.335 794 446% 12.267 3.241 279% Rest von Europa (EW) 8.440 10.188 -17% 42.745 48.290 -11% Rest der Welt 4.187 5.576 -25% 18.801 20.868 -10% Umsatzerlöse 60.143 58.484 3% 261.522 250.164 5% Sonstige Erträge 86 100 -14% 262 182 44% Gesamterträge 60.229 58.584 3% 261.785 250.346 5% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe - 46.739 - 41.741 12% - 192.687 - 171.398 12% Bruttoergebnis 13.490 16.843 -20% 69.097 78.947 -12% Bruttomarge 22,4% 28,8% -6,4pp 26,4% 31,6% -5,1pp Perfomance Marketingkosten - 894 - 675 32% - 3.508 - 1.562 125% Vertriebskosten1 - 5.467 - 4.507 21% - 22.566 - 20.239 11% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer - 6.083 - 6.448 -6% - 26.078 - 23.151 13% Sonstige Aufwendungen - 3.066 - 3.678 -17% - 9.737 - 13.654 -29% EBITDA - 2.020 1.535 -232% 7.208 20.340 -65% EBITDA Marge -3,4% 2,6% -6,0pp 2,8% 8,1% -5,4pp Bereinigungen 172 2.936 -94% 2.448 10.255 -76% Bereinigtes EBITDA - 1.848 4.471 -141% 9.656 30.596 -68% Bereinigte EBITDA Marge -3,1% 7,6% -10,7pp 3,7% 12,2% -8,5pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) - 1.236 - 1.235 0% - 5.054 - 4.289 18% Bereinigtes EBIT - 3.084 3.236 -195% 4.602 26.306 -83% Bereinigte EBIT Marge -5,1% 5,5% -10,7pp 1,8% 10,5% -8,8pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten - 2.484 - 2.484 0% - 9.938 - 9.938 0% Bereinigungen - 172 - 2.936 -94% - 2.448 - 10.255 -76% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) - 5.741 - 2.184 163% - 7.784 6.113 -227% EBIT Marge -9,5% -3,7% -5,8pp -3,0% 2,4% -5,4pp Finanzaufwendungen, netto - 532 - 153 248% - 1.678 - 2.243 -25% Ergebnis vor Steuern - 6.273 - 2.337 168% - 9.462 3.870 -344% Ertrag / (Aufwand) aus Ertragsteuern 2.152 347 520% 2.836 - 1.639 -273% Periodenergebnis - 4.121 - 1.990 107% - 6.626 2.232 -397% Rundungsdifferenzen können auftreten. 1Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 954.055 820.835 16% 954.055 820.835 16% Anzahl Bestellungen 402.143 384.082 5% 1.820.563 1.767.283 3% Durchschnittlicher Warenkorb 145 150 -3% 143 140 2% Bestellungen wiederkehrender Kunden 67,4% 74,1% -6,7pp 70,5% 74,8% -4,4pp Rücksendequote 17,5% 17,2% 0,3pp 17,5% 18,1% -0,7pp

Pressekontakt:

Olga de Gast

E-Mail: presse@bike24.net

+49 151 2705 3924



Investor Relations:

Moritz Verleger

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 2414 0166



30.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com