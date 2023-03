Bundesrat soll Finanzierung für 49-Euro-Ticket besiegeln

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat soll am Freitag (9.30 Uhr) die Finanzierung des künftigen 49-Euro-Tickets für den bundesweiten Nahverkehr besiegeln. Nach dem schon vom Bundestag beschlossenen Gesetz stellt der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern wegen des günstigen Ticketpreises zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen. Stimmt nun auch noch die Länderkammer zu, ist der Weg für die Einführung des neuen Nahverkehrsangebots geebnet.

Das "Deutschlandticket" soll mit einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat zum 1. Mai starten und an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 anknüpfen. Geplant ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement, das in Bussen und Bahnen in ganz Deutschland gilt. Der Verkaufsstart ist bereits für diesen Montag geplant./sam/DP/nas