Global Water Resources meldet monatliche Dividende

Der amerikanische Wasserversorger Global Water Resources Inc. (ISIN: US3794631024, NASDAQ: GWRS) schüttet eine monatliche Dividende von 0,02483 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 28. April 2023 (Record day: 14. April 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,29791 US-Dollar ausbezahlt. Die Aktie notiert derzeit bei 12,43 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit bei 2,40 Prozent (Stand: 31. März 2023). Im November 2022 wurde die Dividende um 1 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Global Water Resources aus Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, ist im Bereich Wasserversorgung und Wasseraufbereitung tätig. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 11,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,3 Mio. US-Dollar), wie bereits am 8. März 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 0,82 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 0,35 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,40 Prozent im Minus (Stand: 31. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 296,72 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de