Brent Crude Oil: Fördermenge wird sinken

Wie sehr die höheren Preise sich auf die wirtschaftliche Entwicklung noch auswirken, bleibt abzuwarten. Aus technischer Sicht dürfte ein erfolgreiches Long-Investment erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts sowie der aktuellen Jahreshochs von 89,05 US-Dollar greifen und wurde Zugewinne an 92,00 und darüber sogar 96,89 US-Dollar ermöglichen. Zuvor allerdings könnte es zu einem Kurslückenschluss kommen, dies wäre dann mit Abschlägen auf 79,89 US-Dollar verbunden. Dieses Niveau würde sich im Übrigen sehr gut für einen spekulativen Long-Einstieg anbieten.

Zu Wochenbeginn hat der Ölverbund OPEC+ angekündigt, seine Fördermenge ab Mai um rund eine Million Barrel pro Tag zu drosseln und damit ein Kursfeuerwerk an den Terminbörsen ausgelöst. Die Teuerungen können sich auf die deutsche Industrie auswirken, aber ebenso auf die Inflationsrate und würde erneut Währungshüter auf den Plan anrufen. Infolgedessen wäre dies ein negatives Signal für die Aktienmärkte. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf dem Spot-Markt 84,86 US-Dollar. Auch die amerikanische Sorte West Texas Intermediate hat preislich ordentlich zugelegt.

Fazit

Die hohe Volatilität der Ölmärkte dürfte noch einige Tage lang anhalten, oberhalb von 89,05 US-Dollar steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zugewinne an 92,00 und darüber 96,89 US-Dollar an. Ein solches Szenario könnte dann für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden, denkbar wäre der Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VU5CZF. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beläuft sich bereits auf 120 Prozent, Ziel im Schein läge rechnerisch am Ende bei 20,29 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von vorläufig 85,75 US-Dollar nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 10,04 Euro ableiten. Ob die Idee vor dem Hintergrund einer stagnierenden Wirtschaft tatsächlich greift, bleibt noch abzuwarten, entsprechend spekulativ ist dieser Ansatz!