EQS-News: The NAGA Group AG meldet ein profitables erstes Quartal und eine wachsende Nutzerbasis. EUR 11,6 Mio. Umsatz und EUR 1,7 Mio. EBITDA für Q1 2023

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

The NAGA Group AG meldet ein profitables erstes Quartal und eine wachsende Nutzerbasis. EUR 11,6 Mio. Umsatz und EUR 1,7 Mio. EBITDA für Q1 2023



04.04.2023 / 13:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NAGA meldet ein profitables erstes Quartal und eine wachsende Nutzerbasis. EUR 11,6 Mio. Umsatz und EUR 1,7 Mio. EBITDA für Q1 2023 Hamburg, 04. April 2023 – Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiber des Neo-Brokers NAGA, der Kryptowährungsplattform NAGAX und der Neo-Banking-App NAGA Pay, veröffentlicht die vorläufigen ungeprüften Zahlen für das erste Quartal 2023. Der ungeprüfte vorläufige Konzernumsatz der ersten drei Monate 2023 lag bei EUR 11,6 Mio. bei einem vorläufigen EBITDA von EUR 1,7 Mio. NAGA konnte seine monatlichen Kosten auf durchschnittlich EUR 3,3 Mio. senken, was einer Verbesserung um 40 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022 (durchschnittlich: EUR 5,5 Mio.) entspricht. Der Vorstand zielt für das zweite Quartal 2023 auf eine weitere Kostensenkung um rund 20 % bei gleichzeitiger Beibehaltung des Wachstumskurses ab. Signifikante Verbesserung der Kern-KPIs Für das erste Quartal 2023 kann NAGA über 2,9 Mio. Trades mit einem Handelsvolumen von EUR 37 Mrd. berichten. Die Zahl der aktiven Nutzer betrug zum Ende des ersten Quartals 2023 21.250, was gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres einem Anstieg um 30 % entspricht (Ende Q1 2022: 16.300). Gleichzeitig wuchsen die Kundeneinlagen gegenüber des zuletzt per Ende des Halbjahres 2022 berichteten Niveaus von EUR 24 Mio. um 45 % auf EUR 35 Mio. Im ersten Quartal 2023 hat NAGA EUR 3,5 Mio. für das Marketing ausgegeben, was 70 % weniger als im Vorjahreszeitraum sind (Q1 2022: 11,5 Mio.), während in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres damit 11 % mehr neue Nutzer als im ersten Quartal 2022 akquiriert werden konnten. Die Verbesserung der Kern-Akquisitionskennzahlen wird durch den Fokus auf Marketingeffizienz und AI-getriebener Marketing-Intelligenz, kombiniert mit einer vollständig neu strukturierten Marketing-Strategie, gefördert. "Wir sind zufrieden mit unserer Performance in den letzten Monaten, insbesondere mit der wachsenden Nutzeraktivität und den verbesserten Kennzahlen bei der Nutzerakquise. Die Kosten sind unter Kontrolle und wir haben die Geschäftsexpansion gut im Griff. Wir sind dabei, eine Grundlage zu schaffen, um dieses Geschäft profitabel zu betreiben, was die Entwicklung der letzten Monate beweist. In Anbetracht der Tatsache, dass wir im vergangenen Jahr erhebliche Verluste erlitten haben, halten wir trotz der laufenden Fusionsgespräche die Augen offen nach Möglichkeiten unsere Kapitalbasis zu stärken, um sicherzustellen, dass wir unsere Pläne umsetzen können", kommentierte CEO und Gründer der The NAGA Group AG, Benjamin Bilski. NAGA Pay zeigt positiven Wachstumstrend Mit dem vollständigen Start im Januar 2023 meldet NAGA auch erste KPIs für ihre Neo-Banking-App NAGA Pay. Im ersten Quartal 2023 zählt das Kartenprogramm über 2.500 aktive Nutzer und ein Transaktionsvolumen von fast EUR 3 Mio. Die Umsätze aus dem Kartenprogramm und den damit verbundenen Gebühren beliefen sich im ersten Quartal auf EUR 30.000. "Es ist noch früh für NAGA Pay, aber wir haben ein konstantes Wachstum von Monat zu Monat in allen Kern-KPIs. Unsere derzeitigen Marketingausgaben für NAGA Pay sind minimal, so dass der Großteil des Wachstums organisch und durch Empfehlungen erfolgt. Das Produkt wird von den Nutzern sehr gut angenommen und wir glauben, dass NAGA Pay zu unserem finanziellen Erfolg in diesem Jahr beitragen wird", fügt Bilski hinzu. Live-Webcast zu Q1 findet im April statt Am 11. April um 14:00 Uhr MEZ wird Benjamin Bilski eine Q1-Update-Präsentation via Zoom halten, um weitere Einblicke zu geben. Das Live-Webinar ist kostenlos und kann hier besucht werden: https://group.naga.com/trading-updates. Die Aufzeichnung wird ins Deutsche übersetzt und etwa fünf Tage nach der Live-Aufzeichnung zum Download zur Verfügung gestellt. ###

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

04.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com