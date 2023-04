Nordex: Wandelanleihe setzt Aktie unter Druck

Die Aktie von Nordex verlor kurz nach Börsenstart 5,5 Prozent auf 12,41 EUR. Das ist der Grund für den Kurssturz:

Grüne Wandelanleihe

So hat Nordex mit der Ausgabe einer grünen Wandelanleihe weniger verdient als zunächst beabsichtigt. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, wolle man eine Wandelanleihe zur Finanzierung grüner Projekte, zur Stärkung der Bilanz und zur Verbesserung der Finanzierungskosten ausgeben.

Allerdings lag dabei das angestrebte Volumen bei 333 Mio. EUR, während der Konzern Einnahmen in Höhe von 350 Mio. EUR geplant hatte.

Probleme bei der Ausgabe

Aber auch einige Aspekte bei der Ausgabe der Wandelanleihen dürften Bestandsaktionären nicht geschmeckt haben, welche deswegen das Papier nach unten schickten.

So lag der Wandlungspreis von 15,73 EUR am unteren Ende der Spanne, was die Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung erhöht. Gleichzeitig befand sich der Zins für die Wandelanleihen mit 4,25 Prozent am oberen Ende der Spanne.

Fazit:

Nordex zeigt damit, dass trotz eines neuen Großauftrages, die Probleme des Konzerns keinesfalls schon im Griff sind. Anleger sollten daher operative Entwicklung und die des Kurses zumindest bis zu den Quartalszahlen am 11. Mai abwarten und dann über einen möglichen Einstieg oder Verkauf entscheiden.