ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Der Bericht des Öl- und Gaskonzerns deute auf eine gute Leistung, sinkende Betriebskosten und einen starken Beitrag des Handelsgeschäfts im laufenden Quartal hin, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem wiesen die Zahlen darauf hin, dass Shell die vierteljährlichen Aktienrückkäufe in unveränderter Höhe beibehalten dürfte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 02:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 02:32 / ET

