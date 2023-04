Deutz-Aktie unter Verkaufsdruck

Die Papiere des SDAX-Konzerns Deutz verloren heute wie aus dem Nichts 5,45 Prozent auf 5,55 EUR. Das ist der Grund:

Anleger nehmen Gewinne mit

Nachdem Deutz noch vor Kurzem ein Jahreshoch markiert hatte, war es der Aktie nicht langfristig möglich gewesen die Chartmarke bei 6,00 EUR zu überspringen. Dementsprechend prallte das Papier an dem Widerstand ab und wurde nach unten abverkauft.

Die starke Reaktion kann vor allem auf eine Gewinnmitnahme von Anlegern zurückgeführt werden, denn die Papiere des Motorenherstellers sind seit Beginn diesen Jahres um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Analysten weiter optimistisch

Trotzdem bleiben die Analysten weiterhin optimistisch für den Wert aus dem SDAX. Das durchschnittliche Kursziel der 7 Marktbeobachter liegt bei aktuell 7,22 EUR und einer davon bekräftigte heute nochmals sein Kursziel.

So hat Warburg Research nämlich Deutz auf 'Buy' mit einem Kursziel von 8 EUR belassen. Außerdem betonte Analyst Mustafa Hidir in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, dass die Nachfrage nach den Motoren weiterhin stark sei und sich dies kurz- bis mittelfristig weiter positiv auf die Aktie auswirken könnte.

Fazit:

Damit ist der Abverkauf der Deutz Aktie im Wesentlichen auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen und könnte sich für Anleger eventuell sogar als Einstiegschance entpuppen.