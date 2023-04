Mutares will eine Basisdividende und eine Performance-Dividende ausschütten

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Basisdividende in Höhe von 1,00 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen.

Zusätzlich zu dieser Basisdividende soll in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung die Ausschüttung einer Performance-Dividende in Höhe von bis zu 1,00 Euro (Vorjahr: 0,50 Euro) je Aktie vorgeschlagen werden, wie am Donnerstag berichtet wurde. Der endgültige Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung erfolgt in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Exits bis zum 10. Juli 2023.

Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen an und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im Geschäftsjahr 2022 auf 71,1 Mio. Euro (Vorjahr: 50,5 Mio. Euro). Umsatzerlöse und Dividenden aus dem Portfolio („Portfolio Income“) ergaben 139,8 Mio. Euro nach 64,9 Mio. Euro im Vorjahr. Der Jahresüberschuss in der Mutares Holding erhöhte sich um 44 Prozent auf 72,9 Mio. Euro (Vorjahr: 50,7 Mio. Euro).

Die Mutares Group erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 konsolidierte Umsatzerlöse von 3,75 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,5 Mrd. Euro). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA lag bei -32,7 Mio. Euro (Vorjahr: -41,3 Mio. Euro). Der Geschäftsbericht 2022 wird am 18. April 2023 veröffentlicht. Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf 4,8 Mrd. Euro bis 5,4 Mrd. Euro aus. Der Jahresüberschuss der Mutares Holding soll dabei in einer Bandbreite von 92 Mio. Euro bis 112 Mio. Euro liegen.

Mutares wurde 2008 gegründet. Das Unternehmen erwirbt Unternehmensteile großer Konzerne und von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. bis 750 Mio. Euro aus den Segmenten Automotive & Mobility, Technology & Engineering sowie Goods & Services.

Redaktion MyDividends.de