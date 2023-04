DAX steht vor Jahreshoch | Aktienanalyse Meta Platforms, Alphabet, Apple, Adobe

Der Dienstag ist der offizielle Handelsstart an der Börse. Unser Leitindex DAX startete recht schwungvoll und hatte damit die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag noch einmal positiv begleitet. In Amerika selbst konnte bereits am Montag darauf reagiert werden, denn der Handel an der Wall Street startete bereits in die neue Woche. Mit zunächst leichteren Kursen konnte der Markt sich sehr schnell stabilisieren und am Ende des Handelstages ein leichtes Plus generieren.

Daniel Saurenz kommentiert den Verlauf des US-Marktes im Zusammenhang mit dem Sentiment, welches weiter positiv blieb. Hieraus lassen sich weitere Kursaufschläge ableiten, die in Richtung der Quartalssaison vor allem bei Technologiewerten zu sehen sind.

Vier der großen Tech-Giganten aus den USA schauen wir uns heute genauer an. Sie ähneln sich fundamental, haben ihre Projekte sehr gut im Griff und wachsen weiter. Dem sind die Kurse teilweise schon weit vorausgelaufen, wie man bei Apple oder Meta Platforms sieht. Dem stehen Alphabet (der Google-Mutterkonzern) und Adobe Systems noch etwas nach, halten sich aber auf der anderen Seite auch extrem stabil an schwachen Börsentagen.

Alle Charts dieser vier Werte, einige Analysteneinschätzungen und auch Bilanzdaten, haben wir für Sie am Dienstag hier im Interview mit aufbereitet.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.