Deutsche Börse: Momentum setzt sich fort!

Neue Krisen begünstigen immer wieder die Ertragslage der Deutschen Börse. Zuerst war es der Corona-Crash im Frühjahr 2020, dann die Turbulenzen um den Ukraine-Krieg, weshalb die Handelsvolumina an den Finanzmärkten jedes Mal anstiegen. Der Betreiber profitiert davon mit höheren Umsätzen und Gewinnen. Mit der EEX in Leipzig unterhält der Frankfurter Börsenbetreiber eine der größten Strom- und Gasbörsen der Welt. Aufgrund der hohen Unsicherheit müssen Marktteilnehmer hier mehr Sicherheiten hinterlegen, was die Erträge des Konzerns erhöht.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Börse AG befindet sich seit Juni 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Auch der Abverkauf am Markt aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte einen „V“-förmigen Kurseinschnitt. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 158,85 Euro. Aktuell hat sich der Kurs von der Unterstützung bei 165,65 Euro nach oben abgesetzt und testet den Widerstand bei 182,15 Euro. Der Kurs ist gegenwärtig im oberen Viertel des Aufwärtstrends positioniert und könnte die am 6. Januar 2023 begonnene Aufwärtsbewegung fortsetzen, ohne dass der übergeordnete Trend gebrochen wird. Bis in das Geschäftsjahr 2024/25 ist ein Zuwachs beim Gewinn je Aktie von 10,27 Prozent geplant. Das erwartete KGV 2025 sinkt dabei auf aktuell 18,07 Euro. Aufgrund der faktischen Monopolstellung am deutschen Markt und der steigenden Gewinndynamik wirkt dies nicht als abgehoben.