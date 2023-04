Daimler Truck: Auf dem Sprung nach den Volvo-Quartalszahlen

Die Aktie von Daimler Truck sprang heute kurz nach Börseneröffnung um 2,77 Prozent auf 29,70 EUR und hat wieder die Chance die psychologisch wichtige Marke von 30 EUR zu überschreiten. Doch was sorgte für die positive Kursentwicklung?

Volvo Zahlen überraschen

Grund waren vor allem sehr positive Ergebnisse beim Konkurrenten Volvo. Dieser stieg nämlich um fast 9 Prozent an, nachdem das Management bei den Ergebnissen für das ersten Quartal einen Gewinn melden konnte, welcher 46 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung lag.

Grund für den starken Anstieg waren laut J.P. Morgan vor allem gut durchgesetzte Preiserhöhungen bei neueren Modellen, sowie besser funktionierende Lieferketten, die den LKW-Herstellern in den vergangenen Jahren einige Probleme bereitet hatten.

Daimler Truck auch beflügelt?

Dementsprechend dürften die Marktteilnehmer beim deutschen Konkurrenten Daimler Truck nun eine ähnliche Entwicklung erwarten. Nachdem die vergangenen Quartale von enorm hohen Kosten geprägt waren, könnte sich hier, bei den am 9. Mai publik werdenden Geschäftszahlen, ein Momentumwechsel einstellen. Dementsprechend positiv reagierte die Aktie.

Auch andere Hersteller von Nutzfahrzeugen wie der SDAX-Konzern Traton zeigten sich nach den Geschäftszahlen von Volvo positiv. Die Aktie des MAN-Herstellers stieg in der ersten Handelsstunde um 3,6 Prozent auf 18,44 EUR.

Fazit:

Daimler Truck und Traton zeigen sich also an einem sonst bisher ruhigen Handelstag beflügelt von den Volvo-Geschäftszahlen. Anleger sollten sich mit der Euphorie aber vielleicht noch etwas, bis zu den Quartalsergebnissen von Traton am 2. Mai und denen von Daimler Truck am 9. Mai, zurückhalten.