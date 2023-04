Delta Air Lines: Besser als erwartet

Delta Air Lines hat im abgelaufenen Quartal einem Umsatz von 12,18 Mrd. US-Dollar die Konsensschätzungen der Analysten in Höhe von 12,03 Mrd. Dollar zwar übertroffen, der Gewinn pro Aktie lag mit 0,25 Dollar hingegen unter den Erwartungen von 0,32 Dollar. Bei der Auslastung konnte sich die Fluggesellschaft von 75 auf 81 Prozent verbessern. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,00 bis 2,25 Dollar in Aussicht, was deutlich über den Schätzungen von 1,61 US-Dollar liegt. Für das Gesamtjahr strebt Delta Air Lines einen Gewinn je Anteilsschein zwischen 5,00 und 6,00 Dollar an.

In neutraler Spanne festgefahren

Obwohl die Crashtiefs aus Mai 2020 bereits zum großen Teil verdaut worden sind, beherrscht noch immer ein seit Ende März 2021 anhaltender Abwärtstrend das Kursgeschehen. Erst bei einem Anstieg mindestens über 40,00 US-Dollar und dem dort verlaufenden EMA 200 auf Wochenbasis dürfte das Eis endgültig brechen und Abwärtspotenzial an 46,27 und darüber sogar 52,28 US-Dollar freisetzen. Ein Verbleib in der Spanne zwischen 29,75 US-Dollar und dem Kauftrigger ist dagegen als neutral zu bewerten. Unterhalb der 2022’er Tiefs würden dagegen Abschläge auf 24,43 US-Dollar drohen. Damit bleibt Anlegern zunächst nichts weiter übrig, als entsprechende Signale auf der Oberseite abzuwarten.