dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.04.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: VW-Truckholding Traton erwägt höhere Prognose - Aktie zieht an

MÜNCHEN - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton stellt nach einem unerwartet guten ersten Quartal einen besseren Ausblick in Aussicht. Die ersten drei Monate hätten auf Basis vorläufiger Zahlen "eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag", hieß es von den Münchenern vor dem Wochenende. Gestützt durch eine fortgesetzt große Nachfrage und höhere Produktionsmengen habe der Umsatz bei 11,2 Milliarden Euro gelegen. Das wäre fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie zog am Montag nach Handelsbeginn deutlich an.

ROUNDUP: Hella-Mutter Faurecia steigert Umsatz kräftig - Aktie gefragt

NANTERRE - Der französische Autozulieferer Faurecia hat im ersten Quartal auch dank des Zukaufs des deutschen Scheinwerferspezialisten Hella deutlich mehr umgesetzt als ein Jahr zuvor. Zudem profitierte das Unternehmen von der anziehenden Produktion in der Autoindustrie. Die Jahresziele bestätigte der Konzern. Die Aktie legte am späten Vormittag zu.

VW-Sportwagentochter Porsche AG startet mit deutlichem Verkaufsplus

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG ist mit einem deutlichen Verkaufszuwachs in das neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten lieferten die Stuttgarter weltweit 80 767 Autos aus und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im wichtigsten Markt China betrug das Plus bei den Verkäufen 21 Prozent. "Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", sagte Vertriebschef Detlev von Platen. Der Autobauer legte in allen Regionen zu, trotz einer laut von Platen weiter eingeschränkten Teileverfügbarkeit.

Sega kauft finnische Entwickler-Firma hinter 'Angry Birds'

TOKIO/HELSINKI - Die "Angry Birds" zieht es mit einer Firmenübernahme nach Japan: Der Videospiele-Spezialist Sega Sammy will die Entwicklerfirma hinter dem bekannten Smartphone-Spiel kaufen. Das finnische Unternehmen Rovio wird bei der am Montag bekanntgegebenen Übernahme mit rund 706 Millionen Euro bewertet.

Bankenverband: Institute in Deutschland und EU robust

BERLIN - Die Kreditinstitute in Deutschland und der EU haben nach Einschätzung des Bankenverbandes BdB die Bewährungsprobe der jüngsten Turbulenzen in den USA und der Schweiz gut bestanden. "Die Finanzindustrie ist deutlich robuster und widerstandsfähiger als zur Zeit der Weltfinanzkrise vor 15 Jahren", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing, am Montag. Die Banken in Deutschland und der EU seien in einer äußerst robusten Verfassung.

Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen legt deutlich zu

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen hat der Passagierverkehr mit dem Beginn der Osterreisezeit trotz eines eintägigen Streiks deutlich angezogen. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im März an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz knapp 4,3 Millionen Passagiere und damit gut 860 000 mehr als im Februar, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte. Ohne den Streiktag im öffentlichen Dienst wären es noch etwa 160 000 Fluggäste mehr gewesen, hieß es. Im Vergleich zum noch von der Corona-Pandemie geprägten März 2022 belief sich der Zuwachs auf 45,4 Prozent. Dabei lag das Passagieraufkommen noch 23,5 Prozent niedriger als im März 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

Merck kündigt Kauf von Biotechfirma für elf Milliarden US-Dollar an

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co will die Biotechfirma Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Das ist ein Aufschlag auf den Schlusskurs von Freitag von 75 Prozent. Mit dem Kauf will Merck sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht.

Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

LAS VEGAS - Tech-Milliardär Elon Musk will beim aktuellen Hype rund um künstliche Intelligenz mitmischen. Der Twitter-Besitzer und Chef des Elektroautobauers Tesla hat in Nevada eine Firma mit dem Namen X.AI gegründet, wie aus einer Unternehmensdatenbank des US-Bundesstaates hervorgeht. Als Verantwortliche sind Musk und sein Stabschef Jared Birchall aufgeführt.

