GNW-Adhoc: Rackspace Technology erhält die Auszeichnung AWS Manufacturing and Industrial Competency

^SAN ANTONIO, April 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(® )(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es die Auszeichnung Amazon Web Services (AWS) Manufacturing and Industrial Competency erhalten hat. Mit dieser Auszeichnung wird Onica by Rackspace Technology für sein Fachwissen bei der Bereitstellung von professionellen Dienstleistungen und Softwarelösungen für eine durchgängige Software-Toolchain für die industrielle Fertigung gewürdigt. Da Kunden aus der Fertigungsbranche auf die Cloud umsteigen, suchen sie nach Cloud-Experten mit Erfahrung im Fertigungsbereich, die sie bei der Transformation und Nutzung von Daten in neuer Art und Weise unterstützen, da sie wissen, dass sie schneller als je zuvor handeln müssen. AWS Manufacturing and Industrial Competency Partner bieten Kunden Lösungen für ihre digitale Transformation. Diese können sicher sein, dass sie von einem validierten AWS- Partner unterstützt werden, damit sie ihre Anforderungen erfüllen können. Diese Lösungen folgen den Best Practices von AWS für den Aufbau einer sicheren, leistungsstarken, stabilen und effizienten Cloud-Infrastruktur für Branchenanwendungen. Die Auszeichnung AWS Manufacturing and Industrial Competency weist Rackspace Technology als Mitglied des AWS Partner Network (APN) mit erwiesener technischer Kompetenz und nachgewiesenem Kundenerfolg bei der Ausführung von Cloud-Lösungen auf AWS für den Fertigungs- und Industriesektor aus. In diesem Programm werden Beratungs- und Softwarepartner aus der Fertigungsbranche vorgestellt, die über Fachwissen verfügen und Cloud-Services anbieten. Um die Auszeichnung AWS Manufacturing and Industrial Competency zu erhalten, müssen AWS-Partner eine strenge technische Validierung durchlaufen und geprüfte Kundenreferenzen vorlegen. ?Rackspace Technology ist stolz darauf, die Auszeichnung AWS Manufacturing and Industrial Competency zu erhalten, da wir unsere Kunden bei der digitalen Transformation mit AWS mit umfassendem Know-how unterstützen", sagte D K Sinha, President, Public Cloud Business Unit bei Rackspace Technology. ?Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele in Bezug auf die Geschäftstransformation zu erreichen, indem diese die Agilität, den Umfang der Dienste und das Innovationstempo von AWS nutzen." AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Organisationen aller Größen, vom Start-up bis hin zum internationalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Competency Program (https://aws.amazon.com/partners/competencies/) ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach AWS-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu helfen. Onica by Rackspace Technology hat sich mit Century Engineering, LLC, A Kleinfelder Company, (http://invalid.uri) zusammengetan, um eine von dessen Team

entwickelte innovative Lösung für die Regenwasserbewirtschaftung, das SmartSWM(TM)-

Produkt, das AWS nutzt, zu erweitern und zu verbessern. Onica unterstützte die IoT-Komponenten (Internet of Things) des Projekts durch die Entwicklung kundenspezifischer SmartSWM(TM)-Hardware und eines IoT-Backends auf AWS, um eine widerstandsfähigere, zuverlässigere und sicherere Infrastrukturlösung zu realisieren. Dadurch konnte die Lösung verfeinert werden, um die Funktionalität zu verbessern und eine automatisierte Echtzeit-Fernüberwachung des Regenwassers sowie eine IoT-Konnektivität zu lokalen Wettervorhersagen zu ermöglichen. ?Onica by Rackspace Technology war bereit, sich unsere Ziele anzuhören, unser bestehendes System zu überprüfen und sein fundiertes Wissen über IoT und Automatisierung einzusetzen, um uns bei der Implementierung von Best Practices in das SmartSWM(TM)-Produkt zu helfen", sagte Robert ?Bob" Bathurst, PE, MSIA, D.WRE, LEED AP(®), Vice President, Civil Engineering Department Manager, Century Engineering, LLC, A Kleinfelder Company. ?Dank der Unterstützung durch Onica ist das System viel zuverlässiger und sicherer geworden." Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=YojLPl00c7ZVwgzP53ycMKY_hdGMYtUISAFk plxTVwLub4N26oo5fI1ygq45KQ2r5meRM0o5PZsxY02QxB4I5pXmK8uUHlmRJlxPoz19Ju0=) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt Natalie Silva publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °