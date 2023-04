Tesla: Quartalszahlen belasten!

Mehrfach hat Tesla bereits die Preise gesenkt. Damit wächst der Druck auf die etablierte Konkurrenz. Doch auch Tesla könnte zum Opfer des eigenen Wachstums werden. Den Gewinneinbruch hat Tesla-Chef Elon Musk einkalkuliert. Nach Jahren mit Rekordgewinnen will Tesla nun mit Rabatten den Absatz ankurbeln und sich so Marktanteile sichern. Auf dieser Basis will Musk dann in einer zweiten Runde die Software für autonomes Fahren nachliefern und Gewinne erzielen. Nach 3,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum verdiente Tesla im ersten Quartal nur noch 2,5 Milliarden US-Dollar, die operative Gewinnmarge fiel von 19,2 auf 11,4 Prozent. Insbesondere im größten Automobilmarkt der Welt kommt Tesla unter Druck. Im 1. Quartal 2023 führt BYD die Meldestatistik für Elektroautos in China an und hat Tesla überholt.

Zum Chart

Das All Time High vom 4. November 2021 bei 414,50 US-Dollar war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs in den freien Fall über und sackte bis zum markanten Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. Aktuell bildet der Kurs nach einer Rally im Ausmaß von rund 106 Prozent bis Mitte Februar eine Seitwärtskonsolidierung aus. Dabei stellt der Kernwiderstand bei 208,40 Euro die obere Begrenzung der Range dar, die im Zuge der letzten Wochen viermal getestet wurde. Der am Mittwoch, den 19. April gemeldete Gewinnrückgang lastete gestern auf der Aktie. Diese verlor intraday rund 9,75 Prozent auf 162,99 US-Dollar und durchbrach somit den Kernwiderstand bei 168,22 US-Dollar. Ohne den Plan, die Autopilotsoftware bei längst in den Markt gepushten Modellen nachzuverkaufen, sollte der Aktienkurs bereits um einiges niedriger liegen. Aus dem Blickwinkel der fundamentalen Bewertung befindet sich das erwartete KGV 2023 bei 53,53 im Bereich von überbewerteten Technologietiteln.