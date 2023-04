Der Dax startete am Morgen erneut schwächer in den Handel und fiel am Vormittag zeitweise unter die Marke von 15.800 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Zwischenzeitliche Erholungsversuche über die 15.900er Marke waren nicht von Erfolg gekrönt, so dass der Index nahezu unverändert im Bereich 15.665 aus dem Handel ging.

Deutsche Börse AG im Fokus

Die Aktien der Deutschen Börse haben am Dienstag wieder an ihre Rekordjagd angeknüpft. Nach der Verschnaufpause zu Wochenbeginn erreichten sie am Nachmittag bei 186,15 Euro einen historischen Höchststand.

Die Titel des Unternehmens profitierten von der Hoffnung auf solide Geschäftszahlen. Die Deutsche Börse präsentiert am Mittwoch nach Handelsschluss ihre Quartalszahlen. Analysten erwarten ein weiteres starkes Quartal. Das Unternehmen sei auf dem besten Weg ist, seine Ziele zu erreichen. Laut der Bank UBS dürften sich die Anleger auf die zinssensitiven Geschäftsbereiche wie das Verwahrgeschäft der Tochter Clearstream konzentrieren, während für den Handel mit Aktien eine gewisse Schwäche erwartet werde.

Nach Daimler Truck (Videoanalyse hier) und SAP war die Aktie der Deutschen Börse drittstärkster Titel im DAX40.

Zurückhaltung vor Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet

Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Dienstag weiterhin überwiegend in Wartestellung geblieben. Zahlreiche vorgelegte Quartalsberichte zeigten Licht und Schatten. Doch bevor nicht nach Börsenschluss mit Microsoft und der Google-Mutter Alphabet zwei der ganz großen Technologiekonzerne ihre Zahlen veröffentlichen, herrscht überwiegend Zurückhaltung.

Die Aktien des Mischkonzerns 3M nahmen mit plus 1,3 Prozent die Index-Spitze im Dow30 ein. Nach einem Umsatzrückgang zum Jahresstart will 3M noch mehr Stellen streichen. In Summe sind nun fast zehn Prozent der Belegschaft betroffen. Am Ende des bekanntesten Wall-Street-Index büßten die Aktien von Dow Inc 3,7 Prozent ein. Der Chemiekonzern bekam im ersten Quartal weiterhin die Zurückhaltung seiner Kunden zu spüren. Verizon gaben mit minus 0,4 Prozent ebenfalls nach.

Der Quartalsumsatz des Telekomkonzerns litt unter einem schwächer als erwartet ausgefallenen Mobilfunkgeschäft mit Privatkunden. Beim Fast-Food-Riesen McDonald's liefen dagegen die Geschäfte zu Jahresbeginn rund, was der Aktie zum Handelsstart ein Rekordhoch bescherte. Rasch jedoch setzten Gewinnmitnahmen ein und zuletzt ging es 1,0 Prozent abwärts. (mit Material von dpa-AFX)