DAX: Versöhnliches Wochenende?

Diese Woche hat es wahrlich in sich, der Höhepunkt der Berichtssaison brachte an den Aktienmärkten hohe Schwankungen mit sich und überraschte positiv sowie auch negativ. Insgesamt aber steuert das heimische Leitbarometer auf einen versöhnlichen Wochenausklang vor dem langen Wochenende zu.

Solange der Bereich bei 15.700 Punkten verteidigt werden kann, bleibt das Chartbild vorläufig als neutral zu bewerten, auf der Oberseite um 16.000 Punkten grenzt eine mehrfache Hürde das Aufwärtspotenzial aber effektiv eingesetzt. Nur eine Auflösung dieser Handelsspanne dürfte Impulse zu einer der beiden Seiten hervorbringen.

Auf der Unterseite wären Rücksetzer unter 15.700 Punkten auf 15.600 und darunter 15.342 Punkte verbunden. Auf der Oberseite müsste dagegen ein Kurssprung mindestens über 16.050 Punkte gelingen, damit Aufwärtspotenzial an die Rekordstände von 16.290 Punkten freigesetzt werden kann.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Arbeitslosenquote aus März, den Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate), den Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion aus März (vorläufig) gemeldet. Zeitgleich fiel auch die Entscheidung über den weiteren Zinskurs der Bank auf Japan.

Begleitet wird der letzte Handelstag dieser Woche von zahlreichen Konjunkturdaten, darunter die vorläufigen Verbraucherpreise Frankreichs per April um 8:45 Uhr, um 9:00 Uhr zieht Spanien nach. Deutschlands Arbeitslosenzahlen per April (Saison reine) folgen um 9:55 Uhr, nur fünf Minuten später wird das Bruttoinlandsprodukt Q1 (1. Veröffentlichung) erwartet. Das europaweite BIP Q1 folgt nur eine Stunde später, bevor es ab 14:00 Uhr mit Deutschlands vorläufigen Verbraucherpreisen per April weitergeht.

Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Konsumausgaben und persönlichen Einkommen aus März dazu, zeitgleich wird noch die PCE-Kernrate aus dem abgelaufenen Monat gemeldet, bevor es am späten Nachmittag mit weiteren Einkaufsmanagerindizes weitergeht.