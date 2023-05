IRW-News: Sernova Corp. : Sernova präsentiert die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2023

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova präsentiert die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2023

London, Ontario, den 28. April 2023 / IRW-Press / - Sernova Corp. (Sernova oder das Unternehmen) (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, das auf dem Gebiet der Zelltherapie führend ist und zur Zeit an der Entwicklung eines potenziellen funktionellen Heilmittels für Typ-1-Diabetes (T1D) und andere chronische Krankheiten arbeitet, gibt die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre (Jahreshauptversammlung) bekannt, die am 27. April 2023 in virtueller Form als Live-Audio-Webcast abgehalten wurde.

Folgende Beschlussvorschläge wurden bei der Jahreshauptversammlung genehmigt:

- Dr. Philip M. Toleikis, James T. Parsons, Deborah M. Brown, Dr. Mohammad Azab, Dr. Daniel Mahony, Brett Whalen, Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg wurden zu Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr gewählt.

- Die Firma KPMG LLP wurde zum Abschlussprüfer des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung bestellt und die Direktoren des Unternehmens wurden zur Festsetzung der an den Abschlussprüfer zu zahlenden Vergütung ermächtigt.

Der Beschluss zur Ratifizierung und Bestätigung der Änderungen des Optionsplans und des DSU-Plans sowie zur Erhöhung der höchstmöglichen Anzahl der für die Ausgabe reservierten Stammaktien wurde auf der Jahreshauptversammlung nicht vorgelegt, weshalb der aktuelle Incentive-Plan ohne die Änderungen weiterhin in Kraft bleibt.

Ich möchte den ausscheidenden Direktoren, Frank Holler und Jeffrey Bacha, für die vielen Jahre danken, in denen sie das Board of Directors von Sernova mit ihren wertvollen Beiträgen bereichert haben, sagte Dr. Philip Toleikis, President & CEO von Sernova. Angesichts der heutigen Ergebnisse darf ich gleichzeitig unsere beiden neuen Direktoren, Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg, recht herzlich in unserem Unternehmen willkommen heißen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen an der Weiterentwicklung der Cell Pouch sowie an weiteren therapeutischen Optionen für Patienten mit chronischen Erkrankungen zu arbeiten.

Wir fühlen uns geehrt, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, die Stimme aller Aktionäre zu vertreten. Als Direktoren im Board von Sernova werden wir uns dafür einsetzen, dass die Interessen des Unternehmens, der Aktionäre sowie aller anderen Beteiligten zeitnah Berücksichtigung finden, so Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg.

Über Sernova Corp.

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Technologien für chronische Krankheiten im Bereich der regenerativen Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A. Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das Cell Pouch-System, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Der Cell Pouch bildet nach der Implantation ein natürliches vaskularisiertes Gewebemilieu im Körper. Den therapeutischen Zellen, die notwendige Proteine oder Faktoren freisetzen, welche dem Körper zur Behandlung chronischer Erkrankungen fehlen, wird auf diese Weise sowohl eine Funktion als auch ein langfristiges Überleben ermöglicht. Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-I/II-Studie an der University of Chicago konnte bereits gezeigt werden, dass das Cell-Pouch-System von Sernova Menschen mit Typ-1-Diabetes möglicherweise eine funktionelle Heilung bieten kann. In Zusammenarbeit mit der University of Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine eigene Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems zu schützen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen Verabreichung von Immunsuppressiva zu beseitigen. Im Mai 2022 unterzeichneten Sernova und Evotec ein globales strategisches Partnerschaftsabkommen, um gemeinsam eine implantierbare, handelsübliche Betazellersatztherapie auf Basis von iPSC (induzierte pluripotente Stammzellen) zu entwickeln. Diese Partnerschaft beschert Sernova einen unbegrenzten Vorrat an insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängiger Diabetes (Typ 1 und Typ 2). Sernova bereitet sich außerdem auf die klinischen Arbeiten für zwei weitere Programme vor, bei denen das Cell Pouch-System zur Anwendung kommen wird: eine implantierbare Zelltherapie für gutartige Schilddrüsenerkrankungen, die aus der Entfernung der Schilddrüse resultieren, und eine Ex-vivo-Gentherapie zum Einbau des Gerinnungsfaktors VIII über lentivirale Vektoren bei Hämophilie A.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial für und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, eine Lizenz für zusätzliche ergänzende Technologien zu erhalten; die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens unter www.sedar.com konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

