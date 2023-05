DAX: Widerstände zeigen Wirkung

Zwar konnte der deutsche Leitindex DAX im heutigen Handelsverlauf seine Fühler kurz über die Marke von 16.000 Punkten hinaus strecken, musste aber noch in der ersten Tageshälfte die Segel streichen und fiel deutlich zurück. Offenbar zeigt der immense Widerstandsbereich um 16.000 Zählern doch eine gewisse Wirkung und könnte die Trendrichtung für die kommenden Tage vorgeben.

Rezessionssorgen in den USA, ein kurzes Aufflackern der Bankenkrise sowie die Unsicherheit vor den Zinsentscheidungen lassen die Anleger deutlich vorsichtiger agieren. Am Mittwoch entscheidet die FED über den nächsten Zinsschritt. Die Europäer ziehen dagegen erst am Donnerstag nach.

Die technische Auswertung für den DAX für die nächsten Tage könnte abermalige Verluste bereithalten, aber erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts, der aktuell bei 15.835 Punkten verläuft. In diesem Fall müssten dann Rücksetzer auf 15.706 Zähler und darunter auf 15.601 Punkte erwartet werden. Ein Ausbruch zur Oberseite scheint dagegen vorerst vom Tisch zu sein, trotz der sehr starken Hammerkerze vom Freitag. Im Erfolgsfall könnten in diesem Fall aber die Rekordstände bei 16.290 Punkten angesteuert werden.

In den kommenden Tagen wird zum einen die Berichtssaison Impulse für die Einzelwerte liefern, zum anderen die Notenbanken. Daneben dürfte es sich aber auch noch lohnen, frische Zahlen zu Auftragseingängen der US-Industrie sowie den JOLTS-Daten (offene Stellen) per März um 16:00 Uhr anzuschauen. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages steht um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen der USA auf der Agenda.