UmweltBank wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg (ISIN: DE0005570808) will eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum letzten Jahr (0,33 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Nach Firmenangaben ist dies die 20. Ausschüttung in Folge. Die Dividende soll wahlweise in bar oder in Form von Aktien geleistet werden.

Die Hauptversammlung findet am 29. Juni 2023 statt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 11,85 Euro und der geplanten Dividende bei 2,78 Prozent.

Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 6 Mrd. Euro (Vorjahr: 5,9 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung betrug 39,2 Mio. Euro und übertraf damit den Vorjahreswert um rund 3 Prozent. Unter dem Strich erwartet der Vorstand im Jahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung in Höhe von 20 Mio. Euro. Die Bilanzsumme soll auf 5,8 Mrd. Euro sinken, weil ein Teil der bei der Europäischen Zentralbank aufgenommenen längerfristigen Refinanzierungsgelder (TLTRO) planmäßig zurückgeführt wird.

Als erste grüne Bank Deutschlands startete die UmweltBank AG am 25. Juni 2001 auf dem Börsenparkett. Mit knapp 330 Mitarbeitenden betreut die UmweltBank rund 130.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in Deutschland.

Redaktion MyDividends.de