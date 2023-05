Die US-Wertpapierbehörde schreckt weiterhin vor der Definition von “digitalen Vermögenswerte” zurück. Eine ehemalige SEC-Beamtin zweifelt an den Motiven.

SEC streicht Definition für “digitale Vermögenswerte”

Am gestrigen 3. Mai veröffentlichte die SEC Änderungen an einem Formular, das registrierte Hedgefonds zur Offenlegung grundlegender Informationen ausfüllen müssen.. Die Definition des Begriff “digitale Vermögenswerte” war dabei Teil des Entwurfs, wurde in der aktuellen Version letztlich aber nicht aufgenommen.

Ein digitaler Vermögenswert sei dem Entwurf zufolge ein Vermögenswert, “der unter Verwendung von Distributed-Ledger- oder Blockchain-Technologie ausgegeben und/oder übertragen wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sogenannte virtuelle Währungen, Coins und Token.”

Ehemalige SEC-Beamtin zweifelt an Motiven

Die langjährige SEC-Beamtin Anne-Marie Kelley zweifelt an den Motiven: “Die SEC ist eine Regulierungsbehörde, die Transparenz von ihren Registranten verlangt. Aber sie hält die regulatorische Klarheit weiterhin zurück, indem sie digitale Assets nicht definiert.” Seit Monaten überzieht die US-Wertpapieraufsicht die Kryptobranche mit einer Klagewelle.

Der Vorwurf lautet immer gleich: illegaler Handel mit unregistrierten Wertpapieren. Die Anerkennung digitaler Vermögenswerte “schwächt die SEC in ihren Rechtsstreitigkeiten”, so Kelley. Derzeit bereitet sich Coinbase auf einen Rechtsstreit mit der Behörde vor.

Quelle: www.btc-echo.de