ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 48 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen des Flughafenbetreibers von 49 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Zwischenbericht an. Die negative Kursreaktion der Aktie erscheine übertrieben, da Fraport nun für das Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in Richtung des oberen Endes der bisherigen Zielspanne rechne./gl/ajx

