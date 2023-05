Warren Buffett hat dieses Jahr (wieder einmal) etwas sehr wichtiges über erfolgreiches Investieren gesagt

Warren Buffett hat zuletzt eine ganze Menge über das Investieren gesagt. Und über Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Auf der diesjährigen Hauptversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft löcherten Investoren und Medien den Starinvestor. Mein persönliches Fazit: Es hat wieder einmal den Fokus geschult, worauf es beim erfolgreichen Identifizieren von Aktien ankommt. Aber auch Mehrwert für das eigene Leben geliefert.

Bleiben wir heute beim Investieren. Warren Buffett hat auf der diesjährigen Hauptversammlung ein Zitat geäußert, das direkt bei mir hängen geblieben ist. Ich gebe es sinngemäß sofort wieder … und ordne es in den erweiterten Kontext ein.

Warren Buffett: Hole-in-One zu jeder Zeit …?! Langweilig!

Es dürfte für dich nicht ungewöhnlich sein, dass Warren Buffett in Metaphern spricht. Im Rahmen des Woodstock für Kapitalisten sagte der Starinvestor sinngemäß über den Spaß und über die Freuden der Arbeit, des Investierens und mehr, dass auch die Fehlschläge Teil des Prozesses seien. Sie gehörten dazu, sie machten Spaß und sie würden dazu führen, dass wir alle etwas lernen. Wie gesagt: Sinngemäß wiedergegeben.

Warren Buffett ging noch weiter und verglich den Prozess mit dem Golfspielen. Würden wir alle jedes Mal ein Hole-in-One schaffen, so wäre es langweilig, Golf zu spielen. Das Spiel sei dadurch interessant, dass wir mal besser spielen, mal schlechter. In Summe könnten wir uns verbessern und solche einmaligen Erfolge feiern. Aber eben nicht jedes Mal.

Wir können uns gewiss darüber streiten, ob die Metapher auf das Investieren eins zu eins zutrifft. Um ehrlich zu sein: Wenn ich mit jeder Aktie, die ich kaufe, einen sicheren Ver-10-facher identifizieren würde, so machte mir das Reichwerden vermutlich schon Spaß. Aber die Lektion, die aus der Analogie folgt, ist trotzdem absolut relevant und wichtig.

Wir treffen nicht so gut

Das, was Warren Buffett mit der Aussage nämlich betont, ist das Folgende: Wir schlagen nicht immer gut ab, haben nicht jedes Mal ein Hole-in-One Mal. Manchmal hauen wir daneben, vielleicht sogar kräftig. Das gehört jedoch zum Spiel und zum Erlebnis und zum größeren Gesamtbild des erfolgreichen Investierens dazu. Nicht jeder Schlag ist ein direkter Treffer, vielleicht nicht einmal einer beim zweiten oder dritten Versuch.

Aber auch aus den Fehlschlägen können wir etwas lernen. Manchmal sogar mehr als aus unseren Gewinner-Aktien. Sie zeigen uns, was wir versäumt haben zu analysieren, und sie schulen uns, wo wir womöglich besser aufpassen sollten. All das ist Teil des Prozesses und für Warren Buffett auch ein essenzieller Teil des Spiels und des erfolgreichen Investierens.

Trotzdem habe ich eine Einschränkung: Der Spaß beim Nicht-Hole-in-One-Schlagen ist nur gegeben, wenn wir als Investoren nicht ständig danebenhauen … und dann viel Zeit damit verbringen, unsere Aktiengolfbälle wieder aus dem Wasser zu holen. Das ist womöglich die elementare Beschränkung dieser Aussage. Im Kern stimme ich mit Warren Buffett aber überein: Der gesamte Prozess sollte uns Spaß machen, auch aus den Fehlschlägen sollten und müssen wir unsere Lektionen ziehen, um ein überaus erfolgreicher Investor zu sein.

Der Artikel Warren Buffett hat dieses Jahr (wieder einmal) etwas sehr wichtiges über erfolgreiches Investieren gesagt ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Aktienwelt360 2023