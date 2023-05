DAX: Bullen geben weiter Gas

Die abgelaufene Handelswoche war von sehr wichtigen Marktdaten und Quartalszahlen geprägt, insgesamt haben die Aktienmärkte diese Datenflut recht gut verarbeitet und konnten zum Wochenausklang ihre hohen Niveaus behaupten. Obwohl der DAX durch eine seit Anfang Februar bestehende Trendlinie eingegrenzt wird, versuchen Käufer immer wieder das Barometer auf frische Jahreshochs voranzutreiben.

Dies ist in der letzten Woche auch gelungen, bei 16.011 Punkten konnte der DAX ein frisches Jahreshoch markieren und nähert sich sukzessive seine Rekordstände aus 2021 bei 16.290 Punkten an. Begrenzt wird das Aufwärtspotenzial jedoch durch eine seit Anfang Februar verlaufende Trendlinie, die Hürde für einen Ausbruch darüber steigt jeden Tag an.

In einem zurückhaltenden Szenario könnte der DAX die folgenden Tage an seiner Trendlinie entlang klettern und bis grob Mitte/Ende Juni seine Rekordstände schlussendlich erreichen. Auf der Unterseite bildet die Unterstützung um 15.706 Punkten einen sehr starken Support, erst darunter dürften sich Verkaufssignale in Richtung 15.542 und gegebenenfalls 15.342 Punkte zeigen.

Am Montag geht es an der Datenfront vergleichsweise ruhig zu, in der Nacht zum Montag hat Japan das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung veröffentlicht. In wenigen Minuten stehen Zahlen zu Deutschlands Erzeugung im produzieren Gewerbe per März auf der Agenda, bevor es mit dem sentix-Konjunkturindex für die Eurozone per Mai um 10:30 Uhr weitergeht. Um 16:00 Uhr stehen endgültige US-Großhandelslagerbestände aus März auf der Agenda.