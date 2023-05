IRW-News: Medigene AG: Medigene AG präsentiert auf anstehenden Investoren-Konferenzen

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG präsentiert auf anstehenden Investoren-Konferenzen

Planegg/Martinsried (08.05.2023) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird an den folgenden Investoren-Konferenzen teilnehmen:

Bioquity Europe 2023

https://conferences.biocentury.com/bioequity-europe

Datum: 14. bis 16. Mai 2023, Dublin, Irland

Präsentation: Montag, 15. Mai 2023, 14:33 - 14:45 Uhr (Ortszeit)

Vortragender: Dr. Selwyn Ho, CEO

Frühjahrskonferenz 2023

https://equityforum.de/events/fr-hjahrskonferenz-2023

Datum: 15. bis 17. Mai 2023, Frankfurt am Main

Präsentation: Mittwoch, 17. Mai 2023, 09:15 - 09:55 Uhr (Ortszeit)

Vortragender: Dr. Selwyn Ho, CEO

Das Management von Medigene steht bei diesen Veranstaltungen für Einzelgespräche zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Julia von Hummel von MC Services unter julia.vonhummel@mc-services.eu, um einen Termin zu vereinbaren.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine end-to-end-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären Produktentwicklungs- und Produktverbesserungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell- (TCR-T) Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Weitere Informationen unter https://www.medigene.de

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Kontakt

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

MC Services

Julia von Hummel

Tel.: +49 89 210 228 34

E-Mail: Julia.vonHummel@mc-services.eu

Aussender: Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

