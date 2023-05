Silber - 26 USD – zum Zweiten!

Beim Silberpreis hatten wir zuletzt die abgeschlossene Flaggenkonsolidierung sowie die Bedeutung der nächsten Signalmarke bei 26 USD betont (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 5. Mai). Selbst die sehr langfristige Betrachtung auf Quartalsbasis unterstreicht diese beiden Kernargumente. Der Flaggenausbruch im eigentlichen Chartverlauf wird hier sogar durch das vergleichbare Kursmuster im Verlauf des RSI bestätigt. Gleichzeitig hat der trendfolgende MACD zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt, um danach sofort wieder nach oben abzudrehen. Dieses Verhaltensmuster spricht – genau wie die angeführte Konsolidierungsformation – für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends seit März 2020. An dieser Stelle kommt die Marke von 26 USD ins Spiel: Das Edelmetall hat hier nicht nur die letzten Verlaufshochs ausgeprägt, sondern in den Jahren 2011 und 2012 auch wichtige Tiefpunkte. Ein Sprung über dieses Level wäre deshalb „Wasser auf die Mühlen der Bullen“, denn dann rücken die Mehrjahreshochs von 2020/21 bei 30 USD in den Mittelpunkt. Das kalkulatorische Kursziel der diskutierten Flagge lässt sich langfristig sogar auf 36 USD taxieren, was sehr gut mit dem Hoch vom Dezember 2012 (35,36 USD) harmoniert.

Silber (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

