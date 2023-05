DAX: Kaum Bewegung an den Märkten

Der Dienstagshandel verlief vergleichsweise ruhig, der DAX tendierte zunächst talwärts, konnte sich aber in der zweiten Tageshälfte um den EMA 50 stabilisieren und seine Verluste etwas verringern. Größere Signale blieben aus, offenbar warten Investoren erst noch US-Inflationsdaten ab, die zu heute Nachmittag angekündigt sind.

Übergeordnet verfolgt der DAX also weiterhin seine seit Mitte April bestehende Seitwärtsspanne zwischen grob 15.662 und 16.011 Punkten, ohne größere Sprünge zu vollziehen. Noch sind die Aufwärtstrendverläufe intakt und könnten das Barometer in den kommenden Tagen an die deckelnde Abwärtstrendlinie um 16.070 Punkten hochdrücken.

Auf der Unterseite müsste schon das Niveau von 15.706 Punkten mindestens auf Tagesschlusskursbasis verlassen werden, damit sich Verluste auf 15.601 und darunter 15.482 Punkte einstellen.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Mittwoch mit der Geldmenge M2 per April sowie der Höhe der Kredite veröffentlicht. Japan zog in den frühen Morgenstunden mit dem Index der Frühindikatoren per März nach. In wenigen Minuten werden die endgültigen Verbraucherpreise Deutschlands per April erwartet, um 10:00 Uhr meldet Italien Zahlen zur Industrieproduktion aus März. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche nach, bevor es ab 14:30 Uhr mit den US-Verbraucherpreisen aus April weitergeht.