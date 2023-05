EON mit besseren Zahlen als im Vorjahr - Prognose bestätigt

Die EON-Aktie hat sich mit einem Plus von über 13 Prozent in diesem Jahr gut entwickelt. Heute Morgen um 7 Uhr hat der Versorger EON die Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q1/23 EON im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 33,5 Mrd. EUR 29,5 Mrd. EUR ber. EBITDA 2,7 Mrd. EUR 2,0 Mrd. EUR ber. Gewinn 1,03 Mrd. EUR 683 Mio. EUR Investitionen 1,03 Mrd. EUR 790 Mio. EUR

Im Vorjahresquartal erzielte EON ein schwaches Ergebnis. Grund waren die vom Westen verhängten Sanktionen gegen Russland, die die Preise durch die Decke gehen ließen und die Anschaffungskosten für Versorger erhöhten.

Diese Situation hat sich mittlerweile beruhigt. Die Großhandelspreise sind gesunken und EON hat die Preise erhöht.

Prognose

EON hat seine Prognose bestätigt. Es geht von einem bereinigten EBITDA – dem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – zwischen 7,8 und 8 Mrd. EUR aus. Im Vorjahr lag diese Kennziffer noch bei 8,1 Mrd. EUR. Der Gewinn soll zwischen 2,3 und 2,5 Mrd. EUR liegen. Im Vorjahr lag er noch bei 2,7 Mrd. EUR. Im letzten Jahr profitierte EON von positiven Einmaleffekten, die sich dieses Jahr wohl nicht wiederholen dürften.

Um 11 Uhr findet eine Analystenkonferenz statt, in der sich der Vorstand zu den Zahlen äußert.

Fazit

EON will die Dekarbonisierung, Energiewende und Ausbau der Infrastruktur beschleunigen und nimmt dafür rund 33 Mrd. EUR bis 2027 in die Hand. Allein in diesem Jahr sollen 5,8 Mrd. EUR investiert werden. Teil dieses Programms ist der Ausbau von Schnellladestationen für E-Autos. Hier sieht EON viel Wachstumspotenzial. Diese Wachstumsstrategie wurde heute bestätigt.

Für Dividendenjäger ist die EON-Aktie eh interessant. Dieses Jahr werden 0,51 EUR Dividende gezahlt, womit sich eine Rendite von 4,1 Prozent ergibt. Der Versorger hat angekündigt, die Dividende bis 2027 um 5 Prozent pro Jahr zu erhöhen. Ex-Tag ist der 18. Mai, ein Tag nach der Hauptversammlung. Ausgezahlt wird die Dividende am 22. Mai.