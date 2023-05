EQS-News: VPM trägt zur erfolgreichen Lizenzierung des neuartigen Malaria-Impfstoffs R21/Matrix-MTM für den ersten Einsatz in Ghana bei

EQS-News: Vakzine Projekt Management GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

VPM trägt zur erfolgreichen Lizenzierung des neuartigen Malaria-Impfstoffs R21/Matrix-MTM für den ersten Einsatz in Ghana bei

Hannover, Deutschland – Vakzine Projekt Management GmbH (VPM) freut sich, die erfolgreiche Zulassung des neuen R21/Matrix-MTM Malaria-Impfstoffs durch die Ghana Food and Drugs Authority (FDA) für die Verwendung bei Kindern im Alter von 5 Monaten bis 36 Monaten in Ghana bekannt zu geben. Diese Genehmigung ist ein großer Meilenstein und wurde durch die gemeinsame Arbeit von VPM, Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII), der University of Oxford und DEK Vaccines Ltd. (DEK) erreicht. Diese Kooperation erleichterte den beschleunigten Zulassungsprozess in Ghana und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Sicherstellung der Impfstoffgleichheit in Afrika.

Malaria gehört zu den Hauptursachen für Mortalität bei Kindern in Afrika. Kinder unter 5 Jahren machen etwa 80% aller malariabedingten Todesfälle aus. R21/Matrix-MTM hat sich als wirksamster Impfstoff gegen Malaria erwiesen und kann bis zu 600.000 Todesfälle pro Jahr verhindern. R21/Matrix-MTM wurde von einem Forschungsteam um Prof. Adrian Hill entwickelt, der Leiter des R21/Matrix-MTM-Programms und Direktor des Jenner Institute der University of Oxford ist. Durch SII wurde die Herstellung des R21/Matrix-MTM für den kommerziellen Einsatz lizensiert. Basierend auf verfügbaren klinischen Daten ist die Wirksamkeit des Impfstoffs mit über 75% deutlich höher als die Wirksamkeit des derzeit einzigen anderen zugelassenen Malaria-Impfstoffes. Die Produktionskapazität von 200 Millionen Dosen/Jahr durch SII wird die derzeitigen Lieferkapazitäten weltweit um mehr als das 20-fache erhöhen.

Adar Poonawalla, CEO von Serum Institute of India, teilte mit: „Malaria ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die die verwundbarsten Bevölkerungsgruppen in unserer Gesellschaft unverhältnismäßig stark betrifft und eine der Hauptursachen für den Tod im Kindesalter darstellt. Die Entwicklung eines Impfstoffes, um dieser Erkrankung entgegenzuwirken, war außerordentlich schwierig. Im Serum Institute of India sind wir unserer Vision von Gesundheit für alle und der Sicherstellung eines gerechten Zugangs zu Impfstoffen für Menschen auf der ganzen Welt verpflichtet. Die Zulassung des R21/Matrix-MTM Malaria-Impfstoffs für die Verwendung in Ghana und Nigeria ist ein bedeutender Meilenstein, um Malaria weltweit zu bekämpfen und die globalen Bemühungen zur Rettung von Leben zu unterstützen.“

VPM spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbindung globaler Partner für die Zulassung von R21/Matrix-MTM in Ghana. DEK ist eine ghanaische Genossenschaft, welche eigene Impfstoffe in Ghana produzieren möchte, um die Verfügbarkeit von Impfstoffen vor Ort und letztendlich in ganz Afrika zu sichern. SII ist der größte Impfstoffhersteller der Welt und hält die Herstellungs- und Vermarktungslizenz für R21/Matrix-MTM. Durch die Nutzung ihrer Expertise und ihres ausgezeichneten Netzwerks half VPM DEK und SII bei der Förderung einer für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft, die zu einem globalen Erfolg führte.

Dank der effizienten Koordination durch VPM und der regulatorischen Expertise von DEK und SII konnte eine besonders schnelle Marktzulassung von R21/Matrix-MTM erreicht werden. Andere nationale Behörden in Afrika folgen der positiven Meinung der FDA Ghana und haben in ihren Ländern die Marktzulassung ebenso erteilt. Es wird erwartet, dass weitere afrikanische Länder folgen werden. Dieser Erfolg fällt auch mit einem weiteren wichtigen Meilenstein zusammen: Die Enthüllung der neuen Impfstoffproduktionsstätte von DEK in Accra, Ghana. Das Vorhaben stellt einen bedeutenden Fortschritt für die unabhängige Impfstoffproduktion und -gerechtigkeit in Afrika dar.

VPM ist stolz darauf, zu diesem großen Erfolg beigetragen zu haben. "Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unsere Ambitionen, die Entwicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe zu unterstützen, um ein gesundes Leben für alle zu gewährleisten", sagte Dr. Leander Grode, Geschäftsführer von VPM. "Unsere Expertise in der Impfstoffentwicklung und unsere Zusammenarbeit mit globalen Institutionen, Impfstoffentwicklern und -herstellern bestätigen unsere Rolle als führende Beratungsfirma in der Pharmaindustrie."

VPM bleibt dem Fortschritt innovativer Forschung und Entwicklung treu und arbeitet weiterhin in Zusammenarbeit mit globalen Partnern daran, bahnbrechende Ideen in lebensrettende Medikamente umzuwandeln.

Über Vakzine Projekt Management

Die Vakzine Projekt Management GmbH (VPM) ist ein deutsches Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das im Jahr 2002 gegründet wurde. In den letzten zwei Jahrzehnten hat VPM erfolgreich die Entwicklung vielversprechender biopharmazeutischer Kandidaten, von kleinen Molekülen über rekombinante Proteine bis hin zu genmodifizierten lebenden Impfstoffen und ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products), geleitet. VPM-Kunden sind kleine, mittlere und große Biopharmazeutika-Unternehmen sowie private Förderorganisationen und Forschungsgruppen. VPM hat ihre Produkte von der präklinischen Phase über die klinischen Phasen I-II-III bis zur Zulassung gebracht.

Seit 2012 betreibt VPM sein Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft. Basierend auf seiner umfassenden Erfahrung und einem starken Netzwerk zuverlässiger Partner bietet VPM maßgeschneiderte praktische Dienstleistungen an. Das Beratungs- und Dienstleistungsangebot erstreckt sich auf alle Phasen der Produktentwicklung. Mehr über VPM erfahren Sie unter: https://www.vpm-consult.com/de/

Über Serum Institute of India

Getrieben von der philanthropischen Philosophie, Impfstoffe weltweit erschwinglich zu machen, ist Serum Institute of India Pvt (SII) Ltd. der weltweit größte Impfstoffhersteller nach Anzahl der produzierten und weltweit verkauften Dosen (mehr als 2,5 Milliarden Dosen) und liefert die weltweit am wenigsten teuren und von der WHO akkreditierten Impfstoffe an bis zu 170 Länder. Es wurde 1966 mit dem Ziel gegründet, lebensrettende Therapeutika, einschließlich Impfstoffen, weltweit herzustellen. Mit einem starken Engagement für die globale Gesundheit hat das Institut das Ziel erreicht, die Preise neuerer Impfstoffe wie Diphtherie, Tetanus, Pertussis, HIB, BCG, r-Hepatitis B, Masern-, Mumps- und Röteln-Impfstoffe zu senken. SII wird dafür anerkannt, dass es erstklassige Technologien nach Indien gebracht hat, durch seine hochmoderne multifunktionale Produktionsstätte in Manjri, Pune und den Vorstoß bei der Impfstoffentwicklung gegen die COVID-19-Pandemie. Serum Life Sciences Ltd ist ein Tochterunternehmen des Serum Institute of India, mit einem globalen Vertriebsbüro in London, um Impfstoffe zu vermarkten, die vom Serum Institute of India hergestellt werden.

Über die University of Oxford

Die University of Oxford wurde zum siebten Mal in Folge an erster Stelle im Times Higher Education World University Rankings platziert und belegt im QS World Rankings 2022 den zweiten Platz. Im Zentrum ihres Erfolgs stehen bahnbrechende Forschung und Innovation sowie ein einzigartiges Bildungsangebot.

Die University of Oxford ist bekannt als größter Patentanmelder in Großbritannien und ist beteiligt an mehr als 200 Neugründungen von Unternehmen seit 1988. Über ein Drittel dieser Unternehmen wurde in den letzten drei Jahren gegründet. Außerdem dient die University of Oxford als Katalysator für Wohlstand in Oxfordshire und im Vereinigten Königreich und trägt mit 15,7 Milliarden Pfund zum britischen Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018/19 bei und unterstützt mehr als 28.000 Vollzeitarbeitsplätze.

Über DEK Vaccines Ltd.

DEK Vaccines Ltd. (DEK) ist eine Unterorganisation von Kinapharma Ltd. DEK, die eine aufstrebende Impfstoffe Herstellungsfabrik durch Fill & Finish in Accra, Ghana ist. DEK setzt die Vision von Ghanas Regierung, die Gesundheitssicherheit durch die Produktion von Impfstoffen für Afrika in Ghana zu erreichen, um.

