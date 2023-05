Gerd Kommer: So einfach gelingt der Börseneinstieg | Börse Stuttgart | ETF | Geldanlage

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Mit unseren Finder-Tools findest Du stets das passende Wertpapier: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/tools/produktsuche/?utm_source=YouTube&utm_medium=social&utm_campaign=Finder&utm_content=Video



► Darum geht's im Video:

“Keine Zeit, kein Geld, ich habe keine Ahnung….” die Liste der Ausreden, sich dem Thema Geldanlage nicht anzunehmen ist oftmals lang. Wie der Einstieg einfach gelingt und der Vermögensaufbau bereits mit kleinen Beträgen umgesetzt werden kann, verrät der Finanzbuchautor und langjährige Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:35 ► Geldanlage - tatsächlich “ein Buch mit 7 Siegeln”?

04:48 ► Gerd Kommers erste Schritte an der Börse

08:16 ► Einstieg leicht gemacht… so überwindet man seinen inneren Schweinehund

11:59 ►… aber die Börse ist keine Einbahnstraße… wie damit umgehen?

25:06 ► Tech-Aktien - bringen sie tatsächlich die erhoffte “Überrendite”?

28:57 ► Was verbringt sich hinter dem Weltportfolio-Konzept?

39:14 ► Blick in Gerd Kommers privates Depot

41:18 ► Fazit und Outro



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



Vertiefende Informationen:



ETF-Einsteigerbuch von Dr. Gerd Kommer:

https://amzn.eu/d/jah0dph



Gerd Kommer Invest GmbH -- für vermögende Privathaushalte:

https://www.gerd-kommer-invest.de/



Link zur Gerd Kommer Capital -- digitale Vermögensverwaltung (Robo Advisor) ab kleinen Anlagebeträgen: https://www.gerd-kommer-capital.de/



Link zur Wissensplattform von Dr. Gerd Kommer:

https://gerd-kommer.de/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/