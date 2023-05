Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.05.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter Q1 Entwicklung im Rahmen der gesenkten Erwartungen - Produkt-Pipeline-Ziel aus dem IPO dürfte komfortabel übertroffen werden Die APONTIS PHARMA AG hat gestern die Zahlen für das Q1 2023 vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen, die wir erst kürzlich als Reaktion auf die Gewinnwarnung am 3. Mai gesenkt hatten. Die Details der Entwicklung sind in der folgenden Tabelle abgebildet. [TABELLE] Die negative Umsatzentwicklung war in Q1 wie erwartet durch zwei wesentliche Entwicklungen geprägt. Bei den Single Pills konnte die starke Nachfrage nach der Wirkstoffkombination Atorvastatin und Ezetimib aufgrund von Kapazitätsengpässen des Herstellers nicht gedeckt werden, sodass die Umsätze mit Atorimib gegenüber dem Vorjahr um 44% bzw. 2 Mio. Euro zurückgingen. Zudem lagen die Erlöse mit Caramlo aufgrund einer starken Entwicklung in H1/22 erwartungsgemäß knapp 40% unter dem Vorjahr. Im übrigen Single Pill-Portfolio waren hingegen Zuwächse zu verzeichnen, die entsprechend zu einem unterproportionalen Rückgang des Segments Single Pills von 24,9% auf insgesamt 6,6 Mio. Euro in Q1 führten. Der zweite wesentliche Grund resultierte, wie bereits angekündigt, aus dem Wegfall der Kooperation mit Novartis für das Produkt Jalra/Icandra, welche im Vorjahr noch einen Umsatzbeitrag von 2 Mio. Euro in Q1 hatte. Der fehlende Deckungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus dem Top Line-Rückgang in Kombination mit gestiegenen Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Vertriebsmannschaft sowie inflationsbedingter Lohnanpassungen hatten eine Reduzierung des EBITDA von knapp 3 Mio. Euro auf -1,5 Mio. Euro zur Folge, was jedoch im Rahmen unserer Erwartungen lag. IPO Target für Single Pill Pipeline dürfte vorzeitig erreicht werden: Im Rahmen des IPO hatte das Unternehmen das Ziel ausgegeben, bis 2026 insgesamt 20 Single Pills in der Vermarktung zu haben. Mit den kürzlich publizierten Erfolgsmeldungen hat APONTIS neben den zehn bereits am Markt befindlichen Produkten weitere 15 Pills vertraglich fixiert bzw. in der eigenen Entwicklung, von denen elf bereits in 2025 in der Vermarktung sein dürften. Zusätzlich sind vier weitere Produkte in einem fortgeschrittenen Stadium der Verhandlung, sodass das IPO-Ziel u.E. komfortabel übertroffen werden dürfte. Fazit: Nach den letzten Lizenzerfolgen muss der Fokus des Unternehmens nun darauf liegen, die breite Produkt-Pipeline in einen kommerziellen Erfolg umzuwandeln, um das Vertrauen des Kapitalmarkts in die Equity Story und das Management zurückzugewinnen. Wir erachten die unerfreuliche Entwicklung in 2023 als Rücksetzer, sind dennoch weiterhin von dem Potenzial der Single Pill-Therapie und der Aktie überzeugt. Entsprechend bekräftigen wir die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26973.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °