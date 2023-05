Dicke Dividenden von Allianz & Münchener Rück: 3 smarte Ideen, wo du sie investieren kannst

Allianz (WKN: 840400) und Münchener Rück (WKN: 843002) haben ihre Dividenden an die Investoren ausgezahlt. Wenn es dir so wie mir geht, haben die beiden DAX-Versicherer einen größeren Anteil der jährlichen Gesamtausschüttungen bei dir ausgemacht. In den letzten Jahren konnten wir beide Aktien schließlich hin und wieder günstig kaufen.

Die große Preisfrage ist jedoch stets: Wohin mit den Dividenden, die wir erhalten, aber nicht direkt anderweitig benötigen? Reinvestieren ist das entscheidende Schlüsselwort. Hier kommen drei Ideen, wo wir die Ausschüttungen der Allianz und der Münchener Rück reinvestieren können.

Dividenden der Allianz & Münchener Rück: In die Aktien selbst …?!

Die erste Idee ist sehr naheliegend: Wir können die Dividenden der Allianz und der Münchener Rück direkt in die jeweiligen Aktien reinvestieren. Natürlich funktioniert das bei jeder Dividendenaktie. Allerdings ist der Spezialfall bei den Versicherern, dass sie weiterhin moderat bewertet sind.

Die Allianz-Aktie weist ein bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit ca. 11 auf. Zudem gibt es über 5 % Dividendenrendite mit der Aussicht auf eine operative Erholung und ein weiteres mögliches Ergebniswachstum. Die Aktie der Münchener Rück ist zwar teurer. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit ca. 13,3 jedoch auch nicht zu teuer. 3,5 % Dividendenrendite erhalten Einkommensinvestoren auf Basis der zuletzt gezahlten Ausschüttung. Jedoch soll das Nettoergebnis im Jahr 2023 von 3,3 Mrd. auf 4,0 Mrd. Euro klettern.

In Summe haben Allianz und Münchener Rück Einkommensinvestoren weiterhin viel zu bieten. Die fundamentalen Bewertungen sind moderat, Wachstum steht auch aufgrund steigender Zinsen im Raum. Das kann eine Möglichkeit sein, die Dividenden renditeorientiert zu reinvestieren.

Weitere High-Yield-Aktien vorhanden!

Aber es müssen nicht zwangsläufig die Aktien der Allianz und der Münchener Rück sein, in die man die Dividenden reinvestiert. Generell existieren noch andere High-Yield-Aktien, die für Einkommensinvestoren interessant sein können. Und die außerdem gleichermaßen moderate Bewertungen mitbringen.

Zum Beispiel besitzen die Vorzugsaktien von Sixt über 7 % Dividendenrendite. Der Mobilitätsdienstleister hat in seinem Markt eine intakte, wenngleich auch etwas zyklische Growth-Story. Trotzdem zeigt die hohe Dividendenrendite bei solide erwirtschaftetem Ergebnis, dass diese Dividendenaktie ebenso preiswert sein könnte. W. P. Carey ist zudem ein REIT, der deutlich über 5 % Dividendenrendite aufweist. Sowie 1.400 qualitative Immobilien mit einem moderaten Wachstum und der Möglichkeit, per Zukäufe zu skalieren. Auch das könnte eine defensive High-Yield-Chance für Einkommensinvestoren sein.

Allianz und Münchener Rück sind aufgrund ihrer Dividenden definitiv interessant. Aber wir dürfen nicht vergessen: Es existieren auch andere spannende Dividendenaktien, die wir uns ansehen könnten.

Dividenden der Allianz & Münchener Rück: In einen ETF?

Eine dritte Idee könnte das Investieren der Dividenden der Allianz und Münchener Rück in einen ETF sein. Wir müssen dabei nicht unbedingt in einen marktbreiten Indexfonds mit einer marktbreiten, derzeit eher geringen Dividendenrendite investieren. Qualität und Dividendenwachstum sind denkbare Optionen.

Beim iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF zum Beispiel stehen Qualität und eine solide Dividende im Vordergrund. Insgesamt 164 verschiedene Unternehmen ermöglichen zudem eine diversifizierte Ausschüttung. Derzeit beträgt die Dividendenrendite 2,75 %, was deutlich über globalen Indizes liegt.

Ein solcher ETF könnte daher eine gute Möglichkeit sein, um per Buy-and-Hold-Ansatz auf eine wachsende Dividende und etwas Aktienkursperformance abzuzielen. Letztlich ist es jedoch deine Entscheidung, wohin du die Dividenden der Allianz und der Münchener Rück reinvestieren willst.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, der Münchener Rück, von Sixt und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Sixt.

